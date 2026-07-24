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陽明交大教授砍殺連襟受槍傷 今戒護出院移送新竹地檢署畫面曝

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陽明交大教授砍殺連襟受槍傷 今戒護出院移送新竹地檢署畫面曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

陽明交大林姓教授疑妻家分產問題，14日闖入新竹市某音樂教室砍殺紀姓連襟店長。由於林嫌與警方對峙時，遭開槍需手術，案發後持續住院治療，警方待其傷勢穩定完成警詢，今天上午將從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。

警方待林嫌傷勢穩定完成警詢，今天上午將從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。記者黃羿馨／攝影
警方待林嫌傷勢穩定完成警詢，今天上午將從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。記者黃羿馨／攝影

林嫌今天上午10時許，辦理出院手續後，戴著黑色安全帽，坐著輪椅在警方的介護下移送新竹地檢署複訊，面對記者提問「為何要殺人」、「有什麼話想說」，他沈默不發一語，手肘還有一些瘀青，需要警方攙扶才能上車。

回顧案情，43歲陽明交大林姓教授14日下午3時許，涉嫌持藍波刀闖入新竹市三民路一間音樂教室，朝48歲紀姓連襟店長猛砍數十刀，造成紀男身受重傷、倒臥血泊，送醫搶救仍宣告不治。檢警後續解剖相驗，研判紀男致命傷主要集中在頸部，因大量失血死亡。

警方獲報趕抵現場時，林嫌仍持刀拒絕配合，甚至一度朝警方揮刀，員警為搶救倒地的紀男並控制現場狀況，連開4槍制伏林嫌，林嫌左右大腿各中1槍，隨後遭警方上銬並戒護送醫治療。

警方初步調查，林嫌為美國籍，任教於陽明交大，與紀男為連襟關係，雙方疑因妻家財產分配、音樂教室經營權等家族糾紛長期存有嫌隙。林嫌疑似不滿岳家財產分配問題而犯案，不過實際行凶動機及雙方恩怨，仍待檢警進一步調查釐清。

林嫌因遭警方開槍制伏後，腿部槍傷需接受手術治療，因此案發後持續住院，警方也派員戒護。待林嫌傷勢穩定後，警方完成相關警詢程序，今天上午將戒護林嫌出院，移送新竹地檢署複訊，檢方也將進一步釐清犯案動機及案發經過。

警方待林嫌傷勢穩定完成警詢，今天上午將從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。記者黃羿馨／攝影
警方待林嫌傷勢穩定完成警詢，今天上午將從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。記者黃羿馨／攝影

陽明交大 新竹

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