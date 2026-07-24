台中一早驚傳槍響！市區商辦1樓遭人持槍掃射 現場慘況曝

台中市今清晨驚傳槍響，西區台灣大道、英才路一棟商辦1樓遭人持槍掃射，現場大門玻璃碎裂一地，清楚可見數個彈孔，警方5點多獲報，但嫌疑人隨即於6點多向苗栗警方投案、繳械，台中警方後續將把嫌疑人帶回詢問，作案動機釐清中。

西區台灣大道、英才路一棟商辦1樓遭人持槍掃射，現場大門玻璃碎裂一地，清楚可見數個彈孔。圖／民眾提供

台中第一分局今清晨5點20分獲報，台灣大道、英才路口的商辦大樓遭槍擊，警方到場發現大門玻璃碎裂，留下數個彈孔，所幸管理員、附近民眾無人受傷，已調閱監視器還原案發狀況。

台中警方隨即於上午6點多接獲苗栗縣警局頭份分局頭份所通知，表示確認犯嫌已主動投案，並交付作案槍枝，後續將把人帶回台中詢問、釐清動機，朝槍砲彈藥管制條例等偵辦。

由於該商辦設有多間公司辦公室，今一早已經遭掃射玻璃移除，不少員工進出議論紛紛。

西區台灣大道、英才路一棟商辦1樓遭人持槍掃射。記者曾健祐／攝影