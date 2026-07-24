疑感情糾紛…汐止昨夜驚傳持刀砍人 警漏夜追緝2小時速逮2嫌

新北市汐止區昨夜驚傳持刀砍人案，雙方疑感情糾紛，余姓男子遭許姓男子涉嫌持利器砍殺4刀，警方漏夜追緝2小時，速逮許男及同夥張姓男子等2嫌到案，警詢後今依殺人未遂罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

新北市汐止區昨晚發生一起持刀傷人案。汐止警方昨晚9時22分接獲119轉報，汐止區茄福街一帶發生街頭傷人事件 ，有人受傷倒地。警方後，轄區長安派出所員警立即趕赴現場，員警到場時，犯嫌已逃離現場，被害人余姓男子（23歲）左上臂、左背、左小腿及左臀有多處刀傷，經救護人員緊急送往國泰醫院救治，意識清醒，無生命危險。

汐止警分局隨即與新北市刑大共組專案小組，調閱周邊監視器並循線追查，迅速鎖定涉案對象，昨深夜11時45分，在案發後2小時內將涉案主嫌許姓男子（21歲）及共犯張姓男子（23歲）拘提查緝到案。

經警方初步調查，許嫌因不滿前女友與余男交往，心生不滿而萌生報復念頭。許嫌透過雙方共同友人張嫌協助，假意邀約余男至案發地點談判，待余男赴約後，許嫌即持利器攻擊對方，行兇後與張嫌駕車逃逸。警方詢問後今將許、張二嫌依殺人未遂罪移送士林地檢署偵辦。

新北市汐止區昨夜驚傳持刀砍人案，雙方疑感情糾紛，余姓男子遭許姓男子持利器砍殺4刀，警方漏夜追緝2小時速逮2嫌到案。記者王長鼎／翻攝