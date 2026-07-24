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陸配「被婆家逼崩潰」 溺斃一對女兒判16年半

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

簡姓<a href='/search/tagging/2/陸配' rel='陸配' data-rel='/2/114824' class='tag'><strong>陸配</strong></a>（右）帶2名女兒到<a href='/search/tagging/2/碧潭' rel='碧潭' data-rel='/2/138422' class='tag'><strong>碧潭</strong></a>溺死。聯合報系資料照
簡姓陸配（右）帶2名女兒到碧潭溺死。聯合報系資料照

簡姓陸配與婆家爭執後，帶著八歲、十歲女兒到新店碧潭風景區，誘使她們溺斃，自己則游泳上岸，台北地院國民法官庭依成年人故意對兒童犯殺人罪判刑十六年六月。簡女與檢察官皆上訴，台灣高等法院開庭時，簡女泣訴與公婆間「連怎樣炒菜做飯都被限制」的種種爭執，高院昨駁回簡女上訴。

簡女原在大陸經營公司，小孩也共同生活，後因疫情轉做紋繡，卻與合夥人爭執，被對方砸瞎左眼，她失去經濟來源，只能與丈夫搬回台灣和公婆同住。

簡女二○二四年七月二日上午十時與丈夫、公婆爭吵後，便負氣從新北市中和區帶兩名女兒到碧潭，三人走入水中，簡女以拍照為由，牽女兒下水，再將手放開，讓兩名女兒被水流沖走。簡女自行游回岸邊，到派出所自首，警消尋獲姊妹時已無生命跡象。

國民法官庭認定簡女符合自首，考量她利用信任使兩名女兒下水，女兒不諳水性及身高不足而溺斃，造成家庭破裂，犯行重大，審酌她左眼失明、患有身心疾病、具有勞動能力及意願，社會復歸性也高，判處十六年六月徒刑。

高院開庭期間，簡女情緒崩潰，泣訴公婆對於生活細節要求苛刻，她被限制炒菜做飯的方式、洗衣服不可以開空調、小孩寫作業不能開燈和風扇、洗手肥皂不能沾濕、廁所墊子不能移走。她向法官表示，公婆年紀大了，有自己的生活方式，她認為搬出去就不會有衝突，但丈夫不肯。

簡女否認有報復之心，只是不知道原因，「走著走著就走到死胡同裡面」。

高院認為一審認定事實、適用法律沒有違背經驗、論理法則，量刑已審酌簡女符合自首減刑要件，科刑無裁量不當，因此維持一審判決，駁回雙方上訴。

陸配 碧潭 台灣高等法院

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