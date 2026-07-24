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剴剴家屬：本盼有更重處罰 但尊重司法

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

<a href='/search/tagging/2/剴剴' rel='剴剴' data-rel='/2/239773' class='tag'><strong>剴剴</strong></a>外婆委任律師林帥孝。聯合報系資料照
剴剴外婆委任律師林帥孝。聯合報系資料照

男童剴剴遭虐死案，最高法院判決保母劉彩萱無期徒刑、劉若琳十八年定讞。剴剴外婆委任律師林帥孝昨發聲明表示，判決有還給被害人及家屬公道，更希望藉此案喚起社會重視、保護兒童，不要再有孩子遭遇相同不幸。

聲明指出，家屬尊重司法結果，感謝關注、關心剴剴案件的每一個人，雖然家屬對於劉彩萱、劉若琳的惡行，當然期待有更重的處罰，但礙於法定刑的限制，至少定讞結果有還給被害人及家屬一個公道。

林帥孝說，「更重要的是，希望藉由本案的不幸，能喚起社會重視並保護兒童，重新檢視制度面」，孩子是國家未來的希望，同時也是最弱勢的一群，需要所有人為他們築起一個安心成長的堡壘。

聲明表示，家屬衷心期望，不要再有任何一個無辜孩子遭遇相同的不幸，更希望台灣能夠減少兒虐發生；家屬的傷痛不會因為官司結束而消失，感謝所有愛護剴剴、為剴剴努力的人，「帶著這份愛，家屬會繼續努力走下去」。

剴剴 保母 被害人

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