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台大醫院捷運站傳有人持刀？ 捷警到場說話了
台北捷運淡水信義線，今天下午5時接獲台大醫院站往象山方向列車，有民眾疑似攜帶刀械，北捷警到場未發現情形。
北捷警表示，今日下午5時接獲通報，稱捷運紅線台大醫院往象山方向列車有民眾疑似攜帶刀械，立即派員趕赴現場，並會同轄區分局警力、站務人員及保全人員巡視查察。
經檢視車廂及沿線各站，未發現持刀情形，也無旅客驚慌或踩踏等情事，捷運系統維持正常營運，同時已調閱相關監視器畫面，初步已掌握行為人，持續釐清案情並積極偵辦中。
北捷警表示，民眾如無正當理由攜帶具有危險性的器械，恐涉犯刑法或違反社會秩序維護法相關規定；另依台北捷運系統旅客須知規定，未經許可不得攜帶危險品進入捷運範圍，如因工作或其他正當理由需攜帶刀具等尖銳物品，應妥善包覆收納，避免物品外露，以維護大眾運輸安全。
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