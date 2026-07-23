惡保母虐死剴剴判無期定讞 家屬律師：傷痛不會因官司結束而消失

保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐1歲10個月男童「剴剴」，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，最高法院依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪分別判無期徒刑、18年徒刑定讞。

剴剴外婆委任律師林帥孝發聲明指出，判決有還給被害人及家屬公道，更希望藉由此案能喚起社會重視、保護兒童，不要再有孩子遭遇相同的不幸。

聲明指出，家屬尊重司法的結果，感謝關注、關心剴剴案件的每一個人，雖然家屬對於劉彩萱、劉若琳的惡行，當然期待有更重的處罰，但礙於法定刑的限制，但至少定讞結果有還給被害人及家屬一個公道。

林帥孝指出，更重要的是，希望藉由本案能喚起社會重視保護兒童、重新檢視制度面。孩子是國家未來的希望，同時也是最弱勢的一群，需要所有人為他們築起一個安心成長的堡壘。

聲明表示，家屬衷心期望，不要再有任何一個無辜孩子遭遇相同的不幸，更希望台灣能夠減少兒虐的情形發生。最後，家屬的傷痛不會因為官司結束而消失，謝謝所有愛護剴剴、為剴剴努力的人，他們會帶著這分愛，繼續努力走下去。