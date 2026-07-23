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機車騎士見臨檢告示牌急拐露餡 警大警專實習生衝刺攔下毒駕男

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華警分局龍山派出所，9日凌晨在康定路執行酒測攔檢，36歲許姓男子騎機車接近路檢點時，疑似看見警方臨檢告示牌，突然急轉停靠路旁，反而引起警方注意。龍山所長楊進華指示員警上前攔查，警大實習生余政瑋、警專實習生張珈菱也拔腿衝刺協助攔人，警方後續對許男實施唾液毒品快篩，結果呈安非他命陽性反應，依公共危險罪嫌送辦。

警方表示，9日凌晨0時許，龍山派出所員警在康定路執行酒測攔檢勤務，遠處發現許男騎機車行經路檢點前，疑似因看見警方設置的攔停告示牌，突然急轉停靠路旁，企圖避開臨檢。

楊進華見狀立即指示現場員警上前盤查，當時在場見習的警大實習生余政瑋、警專實習生張珈菱也立即配合，以百米衝刺速度趕上前協助攔查，順利將許男攔下。

警方盤查時未查出許男酒駕情事，但發現他眼神渙散、神情緊張，經徵得同意實施唾液毒品快篩，結果呈二級毒品安非他命陽性反應。警方將許男帶返所偵訊後，依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

萬華分局表示，余政瑋、張珈菱首次參與第一線勤務，就協助查獲毒駕案件，除在現場見學警方攔檢、辨識可疑徵候及處置流程，也累積實務經驗。

警方指出，毒駕與酒駕同樣危及用路安全，分局將持續在轄內易肇事及治安熱點，不定時、不定點執行攔檢。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

龍山所所長楊進華（右1）、警大實習生余政瑋（右2）、警專實習生張珈菱（左2）、龍山所警員黃若庭（左1）。記者廖炳棋／翻攝
龍山所所長楊進華（右1）、警大實習生余政瑋（右2）、警專實習生張珈菱（左2）、龍山所警員黃若庭（左1）。記者廖炳棋／翻攝

台北市萬華警分局路口臨檢，發現男子騎乘機車，看見警察立即急拐，警大警專實習生衝刺攔下毒駕男。記者廖炳棋／翻攝
台北市萬華警分局路口臨檢，發現男子騎乘機車，看見警察立即急拐，警大警專實習生衝刺攔下毒駕男。記者廖炳棋／翻攝

台北市萬華警分局路口臨檢，發現男子騎乘機車，看見警察立即急拐，警大警專實習生衝刺攔下毒駕男。記者廖炳棋／翻攝
台北市萬華警分局路口臨檢，發現男子騎乘機車，看見警察立即急拐，警大警專實習生衝刺攔下毒駕男。記者廖炳棋／翻攝

台北市萬華警分局路口臨檢，發現男子騎乘機車，看見警察立即急拐，警大警專實習生衝刺攔下毒駕男。記者廖炳棋／翻攝
台北市萬華警分局路口臨檢，發現男子騎乘機車，看見警察立即急拐，警大警專實習生衝刺攔下毒駕男。記者廖炳棋／翻攝

毒駕 警大 實習

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