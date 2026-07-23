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影／27歲男騎士赤腳未戴安全帽...遇警攔查徒步狂奔 強制採尿又是毒駕
27歲林姓男子昨天傍晚赤腳、沒戴安全帽騎車上路，在車道中逆向行駛並時快時慢，等他騎到路口停等紅燈時，前方已經綠燈他卻擋在馬路中央不動；當員警趕到，他立即下車徒步逃跑，仍被壓制逮捕，林原本拒不配合篩檢，經報請檢察官核發許可，採尿確認又是毒駕。
林姓男子昨天傍晚5時許騎車在台南市中西區民生路二段、環河街口時，因沒戴安全帽又危險駕駛，逆向騎車、走走停停、時快時慢，民眾已經報警；當他騎到民族路二段、西門路口停等紅燈時，前方綠燈他卻擋在馬路中央不動，擋住後方車輛，義交走上前才立即騎走。
當林騎到民生路二段、中華西路口停等紅燈時，轄區第二警分局海安派出所員警於6時許騎車追上，林發現員警到場，立即下車赤腳逃跑，在大馬路上演「你追我跑」；林邁開大步到處奔跑，還衝到其他停等紅燈的機車騎士前，直到支援警力趕到將他包圍，才圍捕壓制在地。
據了解，林被壓制時，還大喊「幹嘛啦」，附近民眾紛紛圍觀，拍照上傳社群媒體議論紛紛；林被帶回派出所後，拒絕酒測與毒品篩檢，不過警方提供的晚餐立即吃光，之後也拒絕夜間偵訊，全程拒不配合，由於林有毒品相關前科，警方認為應確認是否毒駕。
警方今天早上先提供林早餐，林同樣吃光，經報請檢察官核發強制採尿許可，採尿確認他呈現二級毒品安非他命陽性反應，詢問後依公共危險罪嫌移送偵辦。分局呼籲，施用毒品將嚴重影響駕駛人判斷力、反應能力及注意力，切勿施用毒品後駕車，以免危害自身及其他用路人生命安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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