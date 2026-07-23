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喪屍煙彈橫行 竹市警破毒品案查扣大量依托咪酯煙油及成品

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

近期含有依托咪酯（Etomidate）等成分的「喪屍煙彈」於網路流竄、販售情形日益增加，嚴重危害社會治安及民眾健康，持續加強網路巡邏及查緝力道，刑事警察大隊月初執行網路巡邏時，發現有民眾於社群平台公開刊登販售含依托咪酯、美托咪酯成分的「喪屍煙彈」廣告，涉嫌販賣毒品，立刻深入偵辦，鎖定一名李姓男子，將其逮捕，起獲依托咪酯煙油、粉末等毒品。

警方指出，鎖定李男後，案經專案小組長期跟監蒐證，持搜索票執行搜索，當場拘提李男，並於現場查扣封口機1台、標籤機1台、寄件箱、煙彈包裝袋、空煙彈1批、摻有依托咪酯的煙彈11顆（76.5公克）、煙油殘渣瓶15瓶、依托咪酯煙油22罐（928.5公克）、依托咪酯粉末4包（61公克）、郵政存簿1本、漱口水1盒、現金9800元及iPhone手機3支等證物，全案依違反毒品危害防制條例移送。

警方說，承辦員警努力不懈，向上溯源藥頭、向下刨根藥腳，成功查扣大量依托咪酯毒品及相關分裝設備，有效瓦解毒品販售管道，阻斷毒品流入市面，對遏止新興毒品「喪屍煙彈」蔓延深具成效，充分展現警方積極查緝毒品犯罪、維護社會治安及民眾健康的決心。

局長陳源輝表示，依托咪酯及美托咪酯均已於今年6月27日為行政院公告修正為列管第一級毒品，施用後可能造成意識混亂、肢體失控及危害公共安全，切勿因一時好奇或誤信網路宣傳而接觸及施用。警方將持續加強網路巡邏及查緝力度，溯源追查毒品供應鏈，全面打擊毒品犯罪。

警方拘提李男，並查扣封口機1台、標籤機1台、摻有依托咪酯的煙彈11顆、煙油殘渣瓶15瓶、依托咪酯煙油22罐、依托咪酯粉末4包、郵政存簿1本、漱口水1盒、現金9800元。圖／警方提供
警方拘提李男，並查扣封口機1台、標籤機1台、摻有依托咪酯的煙彈11顆、煙油殘渣瓶15瓶、依托咪酯煙油22罐、依托咪酯粉末4包、郵政存簿1本、漱口水1盒、現金9800元。圖／警方提供

警方拘提李男，並查扣封口機1台、標籤機1台、摻有依托咪酯的煙彈11顆、煙油殘渣瓶15瓶、依托咪酯煙油22罐、依托咪酯粉末4包、郵政存簿1本、漱口水1盒、現金9800元。圖／警方提供
警方拘提李男，並查扣封口機1台、標籤機1台、摻有依托咪酯的煙彈11顆、煙油殘渣瓶15瓶、依托咪酯煙油22罐、依托咪酯粉末4包、郵政存簿1本、漱口水1盒、現金9800元。圖／警方提供

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