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他毒駕拒檢竄逃...「差一步」在家門口被逮 嘆：剛從地檢署出來

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓男子今天凌晨騎車行經社子島時，因精神恍惚遭巡邏員警盤查，孰料他拒檢竄逃，一路違規闖紅燈、蛇行、逆向，最終逃了5公里、15分鐘後在住家門口狼狽就逮，警方在他身上查獲毒品針筒，對他實施毒品唾液快篩檢測呈現陽性反應，警詢後依毒品、公共危險等罪嫌移送法辦。

士林警方今天深夜0點多巡邏中正路及延平北路六段口，發現機車騎士陳男（47歲）精神恍惚、眼神渙散，隨即上前尾隨盤查，沒想到陳男疑心虛，加速逃逸，員警立即鳴笛尾隨。

線上巡邏的2名員警從台北市社子島一路追到新北市三重區永福街211巷，就在陳男棄車準備朝住處大廈大門要開門時，員警一個箭步上前攔下，經搜索在他機車車廂找到使用過的針筒（初步檢驗為海洛因陽性反應），員警懷疑他毒駕也對他實施毒品唾液快篩檢測，檢驗結果為安非他命陽性反應。

陳男百口莫辯被逮，但哀怨說自己剛從士林地檢署出來，回家路上又看到警察「以為被找麻煩」才加速逃逸，警方初步檢視秘錄器影像，發現他拒檢逃逸期間，共有無照駕駛、闖紅燈、違規左右轉、逆向等17個違規行為，事後依規定製單舉發；陳男警詢後被依毒品、公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

陳姓男子今天凌晨騎車毒駕，遭員警盤查時拒檢逃逸，一路違規闖紅燈、蛇行、逆向，最終逃了5公里、15分鐘後在住家門口狼狽就逮。記者翁至成／翻攝
陳姓男子今天凌晨騎車毒駕，遭員警盤查時拒檢逃逸，一路違規闖紅燈、蛇行、逆向，最終逃了5公里、15分鐘後在住家門口狼狽就逮。記者翁至成／翻攝

警方在陳男車上查獲毒品針筒，對他實施毒品唾液快篩檢測呈現陽性反應。記者翁至成／翻攝
警方在陳男車上查獲毒品針筒，對他實施毒品唾液快篩檢測呈現陽性反應。記者翁至成／翻攝

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社子島 毒品 中正路

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