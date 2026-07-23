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影／不滿遭網路洗臉 高雄聖興會「大漢達達」等23人砸酒店

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄「聖興會」綽號「大漢達達」的李姓男子，日前與某酒店股東有糾紛，今天凌晨帶手下到酒店消費，要當面調解，但久候不到人，涉嫌砸酒店包廂。警方到場，將李男等23人帶回查辦，並查扣4把開山刀，依組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

警方調查，李姓男子（44歲）因高雄市新興區復興二路某酒店的股東，日前在網路社群平台的留言，令他覺得被「洗臉（挖苦）」，雙方發生糾紛。

李男今天凌晨糾眾藉消費名義到酒店，包個大包廂，要求店方找這名股東前去談判，但是等了許久，不見股東出面，他涉嫌指示手下曾姓男子（44歲）等人砸包廂洩憤。

警方據報，動員新興警分局快打部隊和保安大隊、刑警大隊員警支援。警力趕到酒店時，「大漢達達」和手下已移到另個大包廂，在警方查問時大聲咆哮，警方立即控制全場，搜出開山刀4把，查出在場23人涉嫌砸店，將所有人全部帶回調查。

警方表示，全案報請高雄地檢署指揮偵辦，警詢後，依組織犯罪防制條例、妨害秩序及毀損等罪嫌移送法辦，並建請聲押當事人。

新興警分局強調，「治安不容挑戰，暴力絕不容許！ 」對任何幫派滋事或破壞秩序行為堅持「零容忍」，挑釁公權力，必以鐵腕手段嚴查嚴辦。

警方趕到酒店壓制砸店者的氣焰。記者林保光／翻攝
警方趕到酒店壓制砸店者的氣焰。記者林保光／翻攝

警方逮捕涉嫌砸店的聖興會「大漢達達」（左）等人。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌砸店的聖興會「大漢達達」（左）等人。記者林保光／翻攝

警方逮捕涉嫌砸店的聖興會成員。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌砸店的聖興會成員。記者林保光／翻攝

警方逮捕涉嫌砸店的聖興會成員。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌砸店的聖興會成員。記者林保光／翻攝

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