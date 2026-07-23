影／他吸食喪屍煙彈開車上路！先撞倒女騎士、再連撞三車後翻車

46歲謝姓男子昨天中午在台南市安南區住家吸食喪屍煙彈後，下午3時許仍開車上路，沒多久就在郡安路五段往右偏移碰撞39歲陳姓女機車騎士，並在連撞路邊3車後翻車；陳女一度昏迷，經消防緊急送醫才救回，警方到場見謝精神恍惚，對他施以唾液檢測，確認又是毒駕。

台南市警第三分局昨天下午3時42分接獲報案，安南區郡安路五段發生交通事故，一輛轎車與同向機車碰撞後，再撞擊路旁停放3部自小客車，造成陳姓女機車騎士倒地不起，一度昏迷；陳女經送醫後，恢復意識，目前仍在醫院觀察，事故原因及肇事責任將進一步調查釐清。

警方到場處理時，肇事駕駛謝姓男子精神恍惚，言語、行走明顯有異，經實施毒品唾液初步檢測，結果呈陽性反應，後續採集尿液檢體初步檢驗亦呈陽性，相關檢體已依法送驗；據了解，謝承認中午在家吸食喪屍煙彈，吸完就開車出門，陳女酒測值則為0。

警方詢問後，先依毒品、公共危險等罪嫌將謝移送偵辦，並依法舉發、吊扣車牌及移置保管車輛，之後將再詢問陳女是否提出過失傷害告訴；分局呼籲，施用毒品將嚴重影響駕駛人的判斷力、反應能力及注意力，切勿施用毒品後駕車，以免危害自身及其他用路人生命安全。

謝姓男子昨天中午在住家吸食喪屍煙彈後，下午3時許仍開車上路，沒多久就碰撞陳姓女機車騎士，並在連撞路邊3車後翻車。圖／民眾提供

謝姓男子昨天中午在住家吸食喪屍煙彈後，下午3時許仍開車上路，沒多久就碰撞陳姓女機車騎士，並在連撞路邊3車後翻車。圖／民眾提供

謝姓男子昨天中午在住家吸食喪屍煙彈後，下午3時許仍開車上路，沒多久就碰撞陳姓女機車騎士，並在連撞路邊3車後翻車。圖／民眾提供

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