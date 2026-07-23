台中春水堂驚傳有人帶槍、10顆子彈 藏廁所水箱被員工發現

張姓男子接獲朋友請求「支援助陣」傍晚就從屏東北上台中，還攜帶1把制式手槍、10顆子彈，跑到西屯區的春水堂市政店內，警方獲報到場，張竟將槍、彈偷藏到廁所水箱仍被員工發現；法院認為，張是為因應可能暴力衝突攜帶槍、彈，本質已釀危害，依槍砲罪判他5年4月，可上訴。

檢警調查，吳男自稱2025年3、4月間從身分不詳綽號「二筒」男子處取得1把非制式手槍，以及10顆制式子彈，6月2日當晚5點多，他接獲朋友請求支援助陣，就帶槍遠從屏東開車北上台中。

檢警查出，吳男當晚到西屯區春水堂市政店內，後來轄區警方接獲民眾報案稱店內疑有聚眾滋事，隨即派員到場巡查，張男見警方到場，將放在背包裝的手槍取出，再藏入店內廁所的水箱，企圖躲避追查。

但因春水堂員工發現廁所水箱內藏有槍、彈，和警方調閱監視器畫面確認行為人後，當場依現行犯逮捕張男，扣得手槍、子彈。

台中地院審理時，張男均坦承不諱，與現場證人證詞相符，有監視器畫面可佐證，另扣案手槍、子彈送鑑定也均具有殺傷力。

另張男的辯護人主張，張應適用刑法第59條情堪憫恕減刑，但中院考量，張明知持槍、彈違法，雖無證據顯示他曾用以犯罪，但當天攜帶至春水堂，是因朋友號召前往助陣，可見他是為因應可能暴力衝突，行為本質已對他人生命、身體及治安造成重大危害，不予以減刑。

中院審酌，張無視國家制定法律嚴加查緝取締禁令，仍持有槍、彈，對他人生命、身體、財產安全及社會治安均帶來相當程度的威脅、潛在危險，依非法持有非制式手槍罪判他5年4月徒刑，併科罰金6萬元。