血染埔里鄉間道路！移工口角變砍殺命案 警方全力追緝逃逸凶嫌

南投縣埔里鎮昨天下午發生外籍移工酒後衝突命案，一群外籍移工疑似聚會飲酒因細故爆發口角，演變成持刀鬥毆，1名移工腹部、背部遭砍多刀，倒臥血泊，緊急送醫仍傷重不治。涉嫌行凶的移工犯案後四散逃逸，警方已成立專案小組，全力追查涉案人身分及下落。

警方表示，23日下午接獲民眾報案，指埔里鎮發生聚眾鬥毆事件，員警趕抵現場時，發現1名外籍移工倒臥路面，全身多處刀傷，已陷入休克，現場血跡斑斑。由於救護車抵達前情況危急，警方緊急協調附近農民協助將傷者送醫，但因傷勢過重宣告不治。

警方初步調查，死者與多名外籍移工當天下午聚會飲酒，席間疑因細故發生口角，雙方情緒失控後演變成肢體衝突，其中1人持刀朝死者猛砍，造成死者腹部、背部多處刀傷，因傷勢嚴重，當場倒地不起。

據了解，涉嫌行凶的移工見死者大量失血、倒臥路旁後，驚覺闖下大禍，隨即四散逃逸。移工友人束手無策守在現場，不斷哽咽哭泣，直到警方到場處理。

警方已封鎖現場採證，並調閱周邊監視器畫面，清查涉案移工身分、逃逸方向及犯案經過，進一步釐清衝突原因、行凶動機及是否另有共犯，全案依殺人罪報請南投地檢署偵辦。