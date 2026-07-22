又是毒駕惹禍 恆春南灣3傷車禍 駕駛坦承吸食喪屍煙彈

屏東恆春南灣路段今天下午發生一起毒駕車禍，陳姓男子駕駛轎車撞上另一輛轎車，造成車上3人受傷送醫。警方在陳男身上查獲毒品依托咪酯菸彈，經初篩呈第一級毒品依托咪酯陽性反應，訊後移送屏東地檢署偵辦。

恆春警分局今天下午5時25分接獲報案，南灣路段發生交通事故，45歲陳男駕駛轎車撞上另一輛轎車，造成車上50歲莊男子，及乘客49歲吳男、15歲吳女3人受傷，皆意識清醒有外傷，並由救護人員送往恆春旅遊醫院治療。

警方在陳男身上查獲第一級毒品依托咪酯菸彈（含施用主機煙彈1組及煙彈2顆），陳男坦承曾施用，經初篩呈現第一級毒品依托咪酯陽性反應，訊後以違反毒品危害防制條例、公共危險毒駕等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

恆春警分局表示，今年5月至今已查獲毒駕21件，呼籲毒品危害身心，毒駕更危害人民生命、財產安全，將持續加強取締毒駕，請駕駛人勿心存僥倖。

屏東恆春南灣路段陳姓男子駕駛轎車撞上另一輛轎車，警方在陳男身上查獲毒品依托咪酯菸彈，經初篩呈第一級毒品依托咪酯陽性反應。圖／警方提供

屏東恆春南灣路段陳姓男子駕駛轎車撞上另一輛轎車，警方在陳男身上查獲毒品依托咪酯菸彈，經初篩呈第一級毒品依托咪酯陽性反應。圖／警方提供