聽新聞
0:00 / 0:00

又是毒駕惹禍 恆春南灣3傷車禍 駕駛坦承吸食喪屍煙彈

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東恆春南灣路段今天下午發生一起毒駕車禍，陳姓男子駕駛轎車撞上另一輛轎車，造成車上3人受傷送醫。警方在陳男身上查獲毒品依托咪酯菸彈，經初篩呈第一級毒品依托咪酯陽性反應，訊後移送屏東地檢署偵辦。

恆春警分局今天下午5時25分接獲報案，南灣路段發生交通事故，45歲陳男駕駛轎車撞上另一輛轎車，造成車上50歲莊男子，及乘客49歲吳男、15歲吳女3人受傷，皆意識清醒有外傷，並由救護人員送往恆春旅遊醫院治療。

警方在陳男身上查獲第一級毒品依托咪酯菸彈（含施用主機煙彈1組及煙彈2顆），陳男坦承曾施用，經初篩呈現第一級毒品依托咪酯陽性反應，訊後以違反毒品危害防制條例、公共危險毒駕等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

恆春警分局表示，今年5月至今已查獲毒駕21件，呼籲毒品危害身心，毒駕更危害人民生命、財產安全，將持續加強取締毒駕，請駕駛人勿心存僥倖。

屏東恆春南灣路段陳姓男子駕駛轎車撞上另一輛轎車，警方在陳男身上查獲毒品依托咪酯菸彈，經初篩呈第一級毒品依托咪酯陽性反應。圖／警方提供
屏東恆春南灣路段陳姓男子駕駛轎車撞上另一輛轎車，警方在陳男身上查獲毒品依托咪酯菸彈，經初篩呈第一級毒品依托咪酯陽性反應。圖／警方提供

屏東恆春南灣路段陳姓男子駕駛轎車撞上另一輛轎車，警方在陳男身上查獲毒品依托咪酯菸彈，經初篩呈第一級毒品依托咪酯陽性反應。圖／警方提供
屏東恆春南灣路段陳姓男子駕駛轎車撞上另一輛轎車，警方在陳男身上查獲毒品依托咪酯菸彈，經初篩呈第一級毒品依托咪酯陽性反應。圖／警方提供

屏東恆春南灣路段陳姓男子駕駛轎車撞上另一輛轎車，警方在陳男身上查獲毒品依托咪酯菸彈，經初篩呈第一級毒品依托咪酯陽性反應。圖／警方提供
屏東恆春南灣路段陳姓男子駕駛轎車撞上另一輛轎車，警方在陳男身上查獲毒品依托咪酯菸彈，經初篩呈第一級毒品依托咪酯陽性反應。圖／警方提供

恆春 毒駕 車禍

延伸閱讀

回收車深夜毒駕拒檢加速逃逸 北市警拔槍喝止逮人

伸港三姊弟被撞路口再車禍… 轎車撞機車釀2傷 議員籲早日高架化

查獲疑似毒品原料走小三通闖關 馬祖檢警調宣導

預防毒駕 政府多箭齊發 外界憂包裹加熱菸管制 恐模糊焦點

相關新聞

又是毒駕惹禍 恆春南灣3傷車禍 駕駛坦承吸食喪屍煙彈

屏東恆春南灣路段今天下午發生一起毒駕車禍，陳姓男子駕駛轎車撞上另一輛轎車，造成車上3人受傷送醫。警方在陳男身上查獲毒品依托咪酯菸彈，經初篩呈第一級毒品依托咪酯陽性反應，訊後移送屏東地檢署偵辦。

強盜一路尾隨老闆返廠 持槍搜刮現金金飾…草屯警動員61警力破案

南投縣草屯鎮一間床墊工廠15日凌晨遭數名歹徒持槍闖入洗劫，搜刮現金、金飾後逃逸，初估財物損失近80萬元。草屯警分局成立專案小組，經連日追查，21日動員61名警力，分赴台中市、桃園市查緝，逮捕3名涉嫌加重強盜的男子，並追回部分贓款及作案工具，全案持續擴大偵辦。

金流2.7億美元！調查局追毒直搗四海幫龍頭總部 破全台最大跨境洗錢集團

調查局航業處基隆站去年偵辦毒品貨櫃走私案，對國內四大幫派之一的四海幫堂口展開搜索，從扣押證物發現大批人頭公司及鉅額不明金流等，研判四海幫另涉大規模詐欺水房及跨國洗錢案。檢調過濾247個可疑帳戶以及上萬筆金流，連續發動3波偵辦行動，專案小組荷槍實彈攻堅…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。