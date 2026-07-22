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影／摩洛哥男持假義大利居留證闖關遭逮 供稱先探路再安排妻兒赴歐

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

一名摩洛哥籍男子昨晚自澳門搭機抵達桃園國際機場，計畫以持有之偽造義大利居留證，經由台灣轉機飛往法國巴黎，但航空公司地勤人員辦理轉機作業時，察覺其旅行路線及證件有異，立即通報移民署國境事務大隊特殊勤務隊到場查驗，成功攔阻其持假證件前往歐洲，該男子也於今天上午遣返回原出發地澳門。

移民署國境事務大隊專門委員黃振邦表示，特殊勤務隊隊員憑藉多年證件辨識經驗，檢視男子持有的義大利居留證，發現防偽設計、印刷工法及製作細節均與真品不符，經進一步檢驗確認為偽造證件，當場依法將男子帶回調查。

據了解，該名摩洛哥籍男子偵訊初期態度消極，對案情避重就輕，不願配合說明。經移民署人員持續比對證件、防偽特徵、旅行路線及相關事證並突破心防後，男子才坦承為了前往歐洲，透過仲介支付約3000美元購買偽造義大利居留證，再依照仲介安排，從澳門搭機來台再轉機前往法國巴黎。

男子供稱，此行主要目的是測試這條赴歐路線是否可行，若順利抵達歐洲，未來將安排仍居住在摩洛哥的妻子及子女，以相同方式前往歐洲生活，企圖利用偽造居留證規避入境查驗，非法進入歐洲，並依犯罪集團規劃路線進行跨境移動。

移民署指出，本案能順利查獲，關鍵在於航空公司第一線人員警覺性高，主動發現異常並即時通報，加上移民署國境事務大隊特殊勤務隊對偽變造證件的專業辨識能力及豐富查緝經驗，成功在國境線攔阻非法跨境移動，也避免犯罪集團利用台灣作為非法移民轉運節點。

移民署國境事務大隊大隊長林清芬呼籲，偽造、變造或持用偽造、變造旅行證件均屬違法行為，不僅須負刑事責任，也可能影響日後跨境旅行權益，民眾切勿心存僥倖。未來將持續與航空公司及國際執法機關合作，強化情資交流、證件辨識及查緝量能，共同防制跨境犯罪與非法移民，維護國境安全。

移民署國境事務大隊已將偽造義大利居留證扣押調查。圖／移民署提供
移民署國境事務大隊已將偽造義大利居留證扣押調查。圖／移民署提供

移民署國境事務大隊依職權遣返持用偽造旅行文件摩洛哥籍旅客。圖／移民署提供
移民署國境事務大隊依職權遣返持用偽造旅行文件摩洛哥籍旅客。圖／移民署提供

摩洛哥 義大利 移民署

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