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強盜一路尾隨老闆返廠 持槍搜刮現金金飾…草屯警動員61警力破案

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣草屯鎮一間床墊工廠15日凌晨遭數名歹徒持槍闖入洗劫，搜刮現金、金飾後逃逸，初估財物損失近80萬元。草屯警分局成立專案小組，經連日追查，21日動員61名警力，分赴台中市、桃園市查緝，逮捕3名涉嫌加重強盜的男子，並追回部分贓款及作案工具，全案持續擴大偵辦。

警方指出，15日凌晨2時許，工廠老闆自台中駕車返回位於草屯郊區的床墊工廠，途中疑似遭歹徒跟蹤。待老闆抵達工廠、打開鐵門進入後，數名男子隨即尾隨闖入，其中有人持長、短槍，甚至疑似攜帶衝鋒槍，強行控制老闆，逼迫交出辦公室現金，並搜刮身上財物及金飾。

被害人在脅迫下交付財物，歹徒得手後迅速駕車逃離，初步清查現金及金飾等財物損失約80萬元。

草屯警分局獲報後立即成立專案小組，並報請南投地檢署偵辦，調閱周邊監視器畫面，分析涉案車輛及嫌犯動向，歷經數日追查，鎖定涉案對象身分。

警方21日會同南投縣警局刑事警察大隊，動員61名警力，分赴台中市、桃園市等地同步執行查緝行動，逮捕3名涉嫌加重強盜的男子，並查扣部分贓款、手機等作案工具，至於疑似犯案槍械仍待進一步追查。

警方表示，全案將依涉嫌加重強盜罪移送南投地方檢察署偵辦，並持續追查是否有其他共犯、槍械來源及犯案動機，同時清點被害金額與追回贓款數量，釐清案情。

草屯警分局長張基銘表示，警方對暴力犯罪絕不寬貸，任何挑戰公權力及危害治安的不法行為都將依法究辦。

草屯警方查扣部分贓款及手機等作案工具，全案依加重強盜罪嫌移送偵辦。圖／警方提供
草屯警方查扣部分贓款及手機等作案工具，全案依加重強盜罪嫌移送偵辦。圖／警方提供

草屯警方查扣部分贓款及手機等作案工具，全案依加重強盜罪嫌移送偵辦。圖／警方提供
草屯警方查扣部分贓款及手機等作案工具，全案依加重強盜罪嫌移送偵辦。圖／警方提供

草屯警分局動員61名警力，分赴台中、桃園查獲3名涉嫌加重強盜的嫌犯。圖／警方提供
草屯警分局動員61名警力，分赴台中、桃園查獲3名涉嫌加重強盜的嫌犯。圖／警方提供

強盜 草屯 老闆 南投縣

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