金流2.7億美元！調查局追毒直搗四海幫龍頭總部 破全台最大跨境洗錢集團

調查局航業處基隆站去年偵辦毒品貨櫃走私案，對國內四大幫派之一的四海堂口展開搜索，從扣押證物發現大批人頭公司及鉅額不明金流等，研判四害幫另涉大規模詐欺水房及跨國洗錢案。檢警調過濾247個可疑帳戶以及上萬筆金流，連續發動3波偵辦行動，專案小組荷槍時攻堅，搜索32處據點、拘提約談30人到案、清查不法金流高達2億7345萬美金，約合台幣84億餘元，查扣不法所得1億餘元。

全案緣起於四海幫總部「秘書」董昀昇，去年從墨西哥走私200公斤毒品來台，被調查局查獲，專案小組追查發現，董昀昇常出入四海幫位於統一時代百貨對面巷弄的總部，該總部租下整棟商辦為掩護，裡面有四海幫幹部會議室、招待所及開放式大型KTV、撞球檯，因平日出入份子複雜，深入追查才知，各大堂口要角平日都聚在總部，商討洗錢等不法活動，調查官索時不僅查扣洗錢教戰白板，還發現有擺設客製化高檔木雕，上面印有招財寓意的對聯。

調查局發現，董昀昇平時負責餐會聯繫等總務事宜，私下卻常墨西哥毒梟聯繫，另夥同黃舜仁、邱清霖等5名具有財會專長的幹部，招攬吸收11名操盤手，使用自行成立或收購的63家人頭公司，透過開立銀行帳戶，聯合新北、台中、嘉義等多組詐騙集團，收取包括毒品交易、博弈詐欺、投資詐欺、求職詐欺、網路購物詐等各方「髒水」，再用層層轉匯手法洗把黑錢洗白。

航業處基隆站副主任吳克俊指出，四海幫洗錢手法是先匯款到可控制的第二層帳戶，共有16家人頭公司，再轉匯至大陸、香港、新加坡、馬來西亞、日本及美國共146家境外公司，從2024年至2025年間，匯出境外洗錢資金高達2億7345萬美金，若以匯率1比31折合計算，計84億7696餘萬元。

調查局指出，此詐欺洗錢集團收匯款次數頻繁、金額龐大，為規避國稅局查帳及金融單位洗錢稽核，僱用有銀行背景的張恭銘擔任會計帳務人員，與多家記帳業者勾結，以名下人頭公司製造大量相對及循環交易，製作不實交易憑證並虛開發票，甚至製作不實進出口報單、偽造國際貿易交易紀錄，以虛假交易作為將詐欺犯罪所得移轉及跨國匯款。

董昀昇等人還向國稅局申報營業稅及營所稅，製造人頭公司正常營運假象，由於該集團運作高度組織化及系統化，迅速將詐欺、賭博、毒品等犯罪所得移轉至境外，等於是四海幫及犯罪集團金庫大動脈。

據了解，四海幫總部去年被調查局掃蕩後，集團幹部已將總堂移往台北市其他地區，辦案人員密切注意動向。

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調查局追查毒品去年直搗四海幫位於台北東區總部。圖／調查局提供

調查局偵辦四海幫跨境洗錢案，蒐證發現裡面有高級客製化木雕，木雕上還有招財對聯。圖／讀者提供