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南投草屯床墊工廠遭搶財損80萬 檢警持續偵辦

中央社／ 南投縣21日電

草屯鎮一家床墊工廠14日晚間遭一群人持槍闖入行搶，桌上現金加金飾等財物損失約80萬元，由於案情不單純，轄區南投縣警察局草屯分局今天表示，報請南投地檢署指揮積極偵辦。

從附近監視器畫面可見，一輛白色賓士休旅車14日晚間駛入草屯鎮一家床墊工廠後，幾名犯嫌疑持槍尾隨衝入，押著被害人進辦公室搜刮財物，短時間犯嫌就得手逃逸，案發約2、3小時後，南投縣政府警察局草屯分局員警於15日凌晨獲報到場，截至今天持續偵辦中。

據了解，疑有4名犯嫌入內行搶，1人駕車在外把風，一夥人得手後迅速逃逸，由於遭搶場所表面雖是床墊工廠，但出入人士複雜、疑有賭博情事，不排除有「黑吃黑」可能；被害人供稱，新台幣70萬元現金遭搶，加上金飾、賓士車內物品等財物，損失金額共約80萬元。

草屯分局今天晚間表示，日前接獲民眾報案稱工廠遭一群陌生人入侵，造成財物損失，警方獲報立即報請南投地方檢察署指揮成立專案小組積極偵辦，相關案情待進一步釐清，確切涉案人數、犯案動機、有無持槍犯案、是否為「黑吃黑」等案情目前不便說明。

南投 草屯 南投縣

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