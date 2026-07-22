國軍弊案 涉收光電回扣 海軍前少將遭押

海軍前少將副參謀長施武樵。聯合報系資料照

國軍配合政府推動太陽能光電政策，於全國各大、小營區增設屋頂型太陽能光電板，海軍前少將副參謀長施武樵被控在左營後勤支援指揮部擔任指揮官時，護航光電廠商得標，從中收取回扣，高雄檢調前天搜索，昨依收受不正利益等罪聲押施武樵及林姓光電廠商等三人獲准。

施武樵為海軍軍官學校七十九年班，任官主要服役於海軍後勤單位，最高官階為海軍司令部少將副參謀長，曾於左支部指揮官任內參與發明「太陽能雙效空調系統」，獲得國際創新發明競賽金牌。施已於去年辦理退伍，退役後活躍於民間社團。

檢調查出，中央政府推動綠能政策，國軍遴選營區增設屋頂型太陽能光電廠，左營後勤支援指揮部配合辦理「國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃案」，預計在營區屋頂增設光電板，光電廠商透過競標「售電回饋金百分比」取得租賃權。

當時施擔任指揮官，藉評選廠商之便，護航特定光電廠商獲得該筆約五千多萬元標案，廠商得標後，施再從中收受約百萬元不正利益。

高雄市調查處接獲情資，報請雄檢檢察官許萃華指揮，前天清晨發動搜索，約談施武樵、林姓光電廠商、林男歐陽姓友人以及十多名證人。

雄檢複訊時，施武樵等人仍否認犯行，檢方昨天清晨依貪汙治罪條例違背職務受賄罪、收受不正利益、行賄等罪，聲押施武樵、林姓光電廠商、林男歐陽姓友人等三人。

高雄地方法院認為施武樵、林姓廠商、歐陽姓男子的供述與證人不符，且還有證人尚未到案，考量施曾位居高階要職，對於其他證人仍有影響力，有羈押之必要，昨天傍晚裁定三人羈押禁見。

海軍左支部是我國海軍保修指揮部轄下的重要後勤單位，負責左營與旗津廠區的基地防衛作戰、艦艇維修與能量整建，並為南部地區及各外島單位提供後勤支援與軍需品運補。海軍表示，左支部「國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃案」，已由司法機關偵辦，將全力配合後續調查。