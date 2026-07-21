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回收車深夜毒駕拒檢加速逃逸 北市警拔槍喝止逮人
羅姓男子前天凌晨駕駛資源回收車行經台北市中山區中山北路、長安東路口，因行車不穩遭巡警攔查，卻拒檢逃逸，員警拔槍喝令並將羅男拉下車，經毒品唾液篩檢呈安非他命陽性反應，依法送辦，北檢訊後聲押獲准。
警方調查，45歲羅男7月19日凌晨2時許駕車行經中山區中山北路、長安東路口，因行車不穩，引起巡警攔查，卻拒檢加速逃逸。
員警一路追逐羅男至中山北路、忠孝西路口，見前方有數名機車騎士正在停等紅燈，為避免羅男有衝撞情事，當場拔槍喝令羅男下車，羅男不配合，警方即以優勢警力將其拉下車。
警方後續施以毒品唾液快篩檢測，篩檢結果呈毒品安非他命陽性反應，旋即將羅男帶返警所偵辦，詢後依刑法公共危險罪、違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦，台北地檢署檢察官複訊後聲押獲准。
警方呼籲，毒駕、酒駕嚴重危害民眾生命、身體、財產安全，警方將持續加強查緝，民眾切勿以身試法。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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