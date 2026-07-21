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豐原男子疑似施用喪屍菸彈在發抖 警方獲報到場查獲吸毒

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

豐原警分局合作派出所員警昨晚9時22分接獲民眾報案指稱，豐原區中正路旁有行人疑似施用喪屍菸彈在發抖，需要警方到場了解；員警到場，發現54歲黃姓男子正在吸食電子菸彈，帶回初步檢驗，該電子菸彈呈現一級毒品依托咪酯陽性反應，警方查扣菸油玻璃瓶、空煙彈及注射針頭等證物，依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

豐原分局合作派出所副所長陳澤宇表示，警方將持續加強查緝新興毒品犯罪，並積極向上溯源、追查供毒管道，淨化治安環境。同時呼籲民眾，切勿因好奇或受他人慫恿而接觸來路不明的電子菸產品，如發現疑似毒品或販毒情事，請立即撥打110或向警方檢舉，共同防制毒品危害，營造安全、健康的生活環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

豐原警分局合作派出所員警昨晚接獲民眾報案指稱，豐原區中正路旁有行人疑似施用喪屍菸彈在發抖，需要警方到場了解，合作派出所副所長陳澤宇說明。圖／警方提供
豐原警分局合作派出所員警昨晚接獲民眾報案指稱，豐原區中正路旁有行人疑似施用喪屍菸彈在發抖，需要警方到場了解，合作派出所副所長陳澤宇說明。圖／警方提供

豐原 吸毒 毒品

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