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陽明交大教授狂砍連襟致死 精神醫揭可怕警訊校方沒警覺

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國立陽明交通大學林姓教授砍殺連襟30多刀致死，一度傳出疑為爭產，但林嫌自述有幻聽、幻覺、意識干擾等，引發討論。精神科醫師沈政男說，網友評論通常是畏罪裝病，但兇嫌2年前就出現異狀，校方卻沒警覺，師生應該覺得好險。

回顧該起案件，林姓教授14日下午持藍波刀砍殺有連襟關係的紀姓男子，因狂砍30多刀，紀傷重死亡，林當下拒捕，遭警方連開四槍送醫，據悉目前仍在院觀察；而他向警方自述有幻聽、幻覺等身心困擾，在住處貼錫箔紙就是隔絕幻覺。

由於，林男10年前曾因音樂教室經營細節與紀男發生爭執，行兇動機傳出一為爭產，但又傳出林男近兩年開始不用手機，還向警提到「川普的大揭露」且伴隨「幻境」、「意識干擾」等，讓警方聽得一頭霧水，其精神狀態也引發討論。

沈政男表示，頂大教授殺死連襟案，如果有一點點臨床心理學洞察力，一看就必須知道，並非為了爭產，「沒有殺過人，要把刀子砍向肉身，不是一件簡單的事，給錢也未必辦得到。」尤其該教授2年前就出現異狀，最可怕警訊在於校安。

由於，這位教授從兩年前開始，在校內就已言行詭異，雖然學生早已發現教授形跡可疑。但學校並沒有任何警覺性。否則，早在兩年前，學校就該介入關心處理，但顯然沒有。因此的最大啟示在於校安警訊，「學校師生應該覺得好險！」

他也提到，只是這類案子，若發現可能是病態行為，網友評論通常就是畏罪裝病。至於為何找妹婿下手，而非學生？是因為精神症狀內容多與身邊親近的人有關，因此弒親要做精神鑑定，殺完全陌生人更要做，問題是台灣的精神鑑定品質堪慮。

新竹市日前發生頂大教授砍殺連襟致死案件，事發地點在死者生前經營的音樂教室，圖為事發後警方封鎖現場採證。聯合報系資料照
新竹市日前發生頂大教授砍殺連襟致死案件，事發地點在死者生前經營的音樂教室，圖為事發後警方封鎖現場採證。聯合報系資料照

沈政男 陽明交通大學 殺人 命案

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