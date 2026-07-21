蔡阿嘎「護衛軍」翻版？ 花蓮警遭爆料成立群組引導網路風向

花蓮聯合豐年節舉牌遭警帶回爭議持續延燒，傳出警方高層成立內部群組，指示基層員警以「支持警察執法」言論到網路各社群平台帶風向。聯合報系資料照

百萬YouTuber蔡阿嘎近日遭爆成立「嘎哥護衛軍」群組，疑透過粉絲帶動網路風向引發爭議，沒想到在聯合豐年節民眾舉牌遭帶走事件延燒之際，警方被爆成立內部群組，提供留言範本及AI圖卡供同仁轉發，遭質疑試圖影響網路輿論。警方則強調，群組目的僅為安撫員警情緒。

事件起於本月18日晚間，一名身穿阿美族傳統服飾、頭戴羽冠並戴口罩、墨鏡的男子，在太平洋南島聯合豐年節活動會場外手持表達反對聯合豐年「節」的標語，男子準備離開時，遭多名員警要求出示身分證件，因拒絕配合盤查，隨後被警方帶離現場，相關畫面曝光後引起爭議。

花蓮縣警察局長范織坤19日表示，該男子拒絕接受盤查，還攜帶刀械「衝向人群」，警方基於維護公共安全考量，才將人帶往附近派出所查處。然而此說法隨即遭多名現場目擊者質疑，指男子並未持刀衝向群眾，而是在現場高舉雙手質問警方為何盤查，認為警方說法與現場情況有所出入，再次遭到炎上。

隨著事件在網路持續延燒，警方高層遭爆料事後成立內部群組，並提供50餘則支持警方執法的留言內容，以及透過AI製作的相關圖片，供同仁轉貼至社群媒體，群組訊息中還出現「導正視聽」、「請將正義的聲音，用力傳送出去！別被魑魅魍魎帶風向」等字句，遭外界質疑有意主導網路討論方向。

花蓮警分局長鍾國楨今天回應，事件發生後，網路上出現大量批評與情緒性言論，部分內容甚至涉及辱罵，引發基層員警不滿，分局成立群組的主要目的，是希望穩定同仁情緒，並說明警方依法行政的立場。

鍾國楨指出，期間有同仁建議透過網路主動說明事件經過，但經內部討論後，認為相關回應應統一由警察局對外發言，因此決定解散群組，並由幹部持續向同仁說明與安撫，強調警方執法立場不變。

花蓮聯合豐年節舉牌遭警帶回爭議持續延燒，傳出警方高層成立內部群組，指示基層員警以「支持警察執法」言論到網路各社群平台帶風向。圖／民眾提供

花蓮聯合豐年節舉牌遭警帶回爭議持續延燒，傳出警方高層成立內部群組，指示基層員警以「支持警察執法」言論到網路社群平台帶風向。圖／民眾提供

花蓮聯合豐年節舉牌遭警帶回爭議持續延燒，傳出警方高層成立內部群組，指示基層員警以「支持警察執法」言論到網路社群平台帶風向。圖／民眾提供

蒙面男子18日在花蓮「太平洋南島聯合豐年節」活動會場外舉牌表達意見，警方以佩刀引恐慌為由需盤查，因拒不配合查驗身分，直接被帶離現場。圖／民眾提供