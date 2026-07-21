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軍卡彰化市迴轉與小客車碰撞 第十軍團：配合警方調查肇因

中央社／ 彰化21日電

1輛軍用大卡車今天在<a href='/search/tagging/2/彰化' rel='彰化' data-rel='/2/177457' class='tag'><strong>彰化</strong></a>市金馬陸橋附近迴轉，與1輛下橋自小客車碰撞，自小客車柯姓駕駛送醫。示意圖／AI生成
1輛軍用大卡車今天在彰化市金馬陸橋附近迴轉，與1輛下橋自小客車碰撞，自小客車柯姓駕駛送醫。示意圖／AI生成

1輛軍用大卡車今天在彰化市金馬陸橋附近迴轉，與1輛下橋自小客車碰撞，自小客車柯姓駕駛送醫；第十軍團表示，獲報後立即派幹部協處，配合警方調查肇因。

彰化縣警察局彰化分局說明，今天上午8時27分，持有軍用大卡車駕照的20歲劉姓軍人，沿金馬陸橋側車道適綠燈時要迴轉上陸橋，與綠燈直行下金馬陸橋的44歲柯姓自小客車駕駛發生碰撞，自小客車遭撞擊後再撞到路邊1輛機車。柯姓駕駛意識清楚，送醫診療；雙方酒測均為0。

陸軍第十軍團指揮部透過訊息表示，彰化後備旅1輛中型戰術輪車執行任務期間，行經彰化市金馬路一段迴轉時，不慎與民車發生擦撞，單位獲報後即指派高階幹部前往協處，同時配合警方釐清肇因，另依軍車保險作業規定辦理後續事宜。此外，會持續強化行車安全教育，確保行動安全。

車禍 陸軍 彰化

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