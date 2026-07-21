教授狂砍連襟致死 據傳凶嫌自述有「幻聽幻覺、意識干擾」

國立陽明交通大學林姓教授14日下午持藍波刀闖入新竹市一間音樂教室，朝48歲紀姓店長猛砍30多刀，紀傷重死亡，林因拒捕遭警連開四槍。據悉，林目前仍在院觀察，意識清楚，已警詢完畢，他自述有幻聽、幻覺、意識干擾，警方將擇日待他出院後將其移送檢方偵辦、釐清。

面對行兇動機，據了解，林男確實在10年前有因為音樂教室經營細節與紀男發生爭執，但近兩年林男開始不用手機，並向警提到「川普的大揭露」且伴隨「幻境」、「意識干擾」，並自述有幻聽、幻覺等身心困擾，在住處貼錫箔紙用意則是隔絕幻覺，讓警方聽得一頭霧水。

另外，事隔一周，事發的音樂教室原訂將暫停營業至7月24日，但昨在臉書發文，指音樂教室因發生重大事故，内部需要整修以及增加安全設施，無法如期於7月24日重新開張，請各界諒鑒。重新開張日期另行公告。

國立陽明交通大學林姓教授14日下午持藍波刀闖入新竹市一間音樂教室，朝紀姓店長猛砍30多刀，紀傷重死亡，林因拒捕遭警連開四槍。據悉，林與紀為連襟，兩家人十年前就曾因音樂教室經營權起爭執，但已許久未聯繫。