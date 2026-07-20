押了！無業女涉毒駕豐原釀1死5傷 台中地院今晚裁定羈押

台中市無業劉姓女子昨天駕駛賓士車行經豐原警分局前中山路段時，追撞前方6輛停等紅燈汽機車，釀1死5傷，經唾液檢測，劉女驗出依託咪酯等4種毒品陽性反應，但劉女否認毒駕，辯稱正以美沙冬戒毒替代療法，今被移送台中地檢署後，檢方訊畢向台中地院聲請羈押，台中地院審理後，晚間10時裁定羈押。

台中地檢署表示，劉姓女子經警在今日解送本署，檢察官偵訊後，認其涉犯刑法第185條之3第2項前段、第1項第3款之施用毒品駕駛動力交通工具致人於死、第284條前段之過失傷害、毒品危害防制條例第10條第1、2項之施用第一、二級毒品等罪嫌重大，且有事實足認為有逃亡及反覆實行毒駕犯罪之虞，為確保後續偵查程序之進行，暨避免公共安全危害之發生，認有羈押之原因及必要，向台中地方法院聲請羈押，今晚獲法院裁准。

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