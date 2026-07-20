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台中無業女涉毒駕豐原釀1死5傷 檢方以有反覆實施之虞今晚聲押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市無業劉姓女子昨天賓士車行經豐原警分局前豐原區中山路段，追撞前方6輛停等紅燈汽機車，釀1死5傷，經唾液檢測，劉女驗出依託咪酯等4種毒品陽性反應，但劉女否認毒駕，辯稱正以美沙冬戒毒替代療法，今移送台中地檢署後，檢方訊畢向台中地院聲請羈押，法院尚未裁定。

台中地檢署表示，劉姓女子經警在今日解送本署，檢察官偵訊後，認其涉犯刑法第185條之3第2項前段、第1項第3款之施用毒品駕駛動力交通工具致人於死、第284條前段之過失傷害、毒品危害防制條例第10條第1、2項之施用第一、二級毒品等罪嫌重大，且有事實足認為有逃亡及反覆實行毒駕犯罪之虞，為確保後續偵查程序之進行，暨避免公共安全危害之發生，認有羈押之原因及必要，向台中地方法院聲請羈押。

中檢指出，「毒駕零容忍」為本署一貫之立場，此案被告毒駕肇事並致無辜被害人1人死亡、5人受傷，本署將秉持嚴正執法態度，貫徹究責精神，持續指揮警方追查被告之毒品來源，溯源查辦上游供應者，嚴懲任何助長毒駕行為之不法分子，以杜絕毒品危害擴散，維護社會公共安全與人民生命財產。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市劉姓女子涉嫌毒駕，昨天在豐原區中山路釀1死5傷車禍，今遭移送台中地檢署偵辦。記者游振昇／翻攝
台中市劉姓女子涉嫌毒駕，昨天在豐原區中山路釀1死5傷車禍，今遭移送台中地檢署偵辦。記者游振昇／翻攝

台中市劉姓女子涉嫌毒駕，昨天在豐原區中山路釀1死5傷車禍，今遭移送台中地檢署偵辦。記者游振昇／翻攝
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