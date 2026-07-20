在公車站吸菸區疑吸食喪屍煙彈 真如喪屍網路熱議…警：已逮到人送辦

有人拍攝1名男子18日在人來人往的公車站，疑吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，眼神呆滯，雙手抖動的畫面，上傳網路成為話題。警方今天表示，當晚就逮捕「影中人」楊男，身上查獲子煙加熱器和毒煙彈1顆，將他依違反毒品危害防制條例送辦。

基隆市仁二路公車循環站位在市中心，往來民眾多，市府在當地設置「吸菸區」，提供有吸菸需求的民眾在該區吸菸。

1名網友18日上傳在這處吸菸區拍攝的影片，畫面是1名男子在吸電子菸，但精神恍惚，雙手不斷抖動。拍攝的網友說，他拍攝當下有憋氣，拍完有報警。其他網友留言，「以前的人吸毒躲起來吸

，現在的人吸毒，怕人不知道他在吸」，也有人戲稱，「知道吸菸 要在吸煙區，值得表揚。」

基隆警一分局今天表示，調閱監視器及比對相關資訊後，鎖定57歲楊姓男子涉案，18日晚間10時42分在衛生福利部基隆醫院前，信二路的騎樓逮捕楊男，查獲第1級毒品依托咪酯煙彈1顆（毛重4.76公克）及電子煙加熱器1支，帶回製作筆錄後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送基隆地檢偵辦。

基隆警一分局表示，掃蕩毒品犯罪是警方重點查緝工作，對於施用、持有、販賣及製造毒品等不法行為，均依法究辦、絕不寬貸。警方也將持續強化網路巡邏、情資蒐報及查緝作為，全力打擊毒品犯罪，淨化治安環境，維護市民生命、身體及財產安全。

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楊姓男子在基隆市人來人往的公車站，疑吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品。警方逮捕後，在他身上查獲子煙加熱器和毒煙彈1顆，依違反毒品危害防制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝