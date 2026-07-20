女看護欲省匯差地下匯兌遭搶12萬 嘉義市警逮2嫌

嘉義市16日發生一起假匯兌、真搶劫案件，越南女看護為省匯差，透過網路找到地下匯兌，但面交時，遭鄭姓男子及1名少年搶走現金12萬元，警方隔天逮捕2人移送嘉檢聲押獲准。

檢警表示，1名越南籍女看護希望將辛苦存下來的錢寄回國，為節省匯差及手續費用，透過網路找到以新台幣換越南盾的管道，女看護以為可以利用地下匯兌方式節省一大筆錢，結果卻誤入陷阱。

檢警說，與女看護聯繫的幕後主使者，聯繫19歲鄭男及15歲少年從北部搭乘計程車南下嘉義市，雙方相約16日晚上在垂楊路一家商店前面交，女看護不疑有他赴約。

檢警表示，當時鄭男單獨假意要與被害人面交，此時，少年也假裝從旁路過，且趁其不備，將鄭男手中的新台幣12萬元搶走，後來鄭男也趁機逃逸，隨後，鄭男與少年一起搭車南下高雄，朋分所搶奪的現金。

檢警說，嘉義市警察局第一分局據報，調閱路口監視器畫面，並報請檢察官指揮，立即鎖定鄭男及少年涉嫌犯案，於17日下午前往台中市逮捕2人；2人遭警逮捕前，同日才又在南投縣以同樣手法搶奪1名女看護欲匯兌的現金。

警詢後，將鄭男依搶奪罪嫌移送嘉義地檢署偵辦；檢方於18日複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押；犯案少年則被送嘉義地方法院少年法庭。

嘉院表示，鄭男於16日、17日連續犯下2件搶奪案件，更有繼續犯第3件同類型犯罪計畫，因員警及時查緝到案而沒有成功，有事實足認鄭男有反覆實施同一犯罪之虞。

嘉院審酌鄭男除自行犯案外，更尋找未成年人加入共同犯罪，其犯案手法侵害被害人權益情節重大，認為有羈押必要，裁定羈押，因鄭男手機已扣案，無禁見通信必要。