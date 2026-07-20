黑幫糾紛延燒樹林 三峽警連3天掃蕩壓制不法

新北市樹林區近日接連發生重大治安案件，引發社會關注。三峽分局為防範暴力犯罪衍生效應，17日起連續3天啟動最高規格治安勤務，整合霹靂小組、刑事、交通、保安及保一總隊等警力，針對治安顧慮場所、易滋事據點及重要聯外路口執行威力掃蕩、擴大臨檢及全天候守望，共查獲槍砲、恐嚇及公共危險等3件案件，另查獲毒品、毒駕、酒駕、竊盜及8名通緝犯。

三峽分局表示，為確保轄區治安穩定，勤務期間除全面動員分局優勢警力，也整合新北市警局保安警察大隊霹靂小組、刑事警察大隊、交通警察大隊、保安科及保一總隊等支援警力，共同投入各項治安維護工作。

警方針對轄區治安顧慮場所、重要聯外路口、易聚集滋事據點及特定營業場所，執行高強度臨檢、路檢及巡邏勤務；對可能發生糾紛或遭報復的疑似據點，另編排全天候不間斷守望，以提高見警率、巡邏密度及強勢執法方式，壓制不法活動。

新北市警察局長方仰寧17日晚間也親自前往三峽分局，主持取締毒駕專案暨擴大臨檢勤前教育，率刑事、交通、保安警察大隊霹靂小組、保安科及督察等幹部投入勤務，除慰勉第一線員警，也要求同仁兼顧執勤安全與戰術運用，善用蒐證設備並提高警覺。

三峽警分局統計，3天勤務共查獲槍砲、恐嚇及公共危險案件3件；毒品及毒駕案件4件、3人，酒後駕車1件、1人，普通竊盜及機車竊盜各1件，違反家庭暴力防治法案件2件、2人。

此外，警方另查獲涉及竊盜、侵占、詐欺及妨害公務等案件的通緝犯8人，以及失聯移工1人，並查扣依托咪酯菸彈2顆、依托咪酯菸油及粉末等證物。

三峽分局長許再周表示，警方對暴力犯罪、幫派活動、非法槍械、爆裂物及毒品犯罪均採取零容忍態度，目前相關案件已成立專案小組持續偵辦，後續也將整合刑事、交通及保安等警力，持續執行威力掃蕩、擴大臨檢、重點路檢及全天候守望勤務，防範不法集團滋事。

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三峽分局為防範暴力犯罪衍生效應，17日起連續3天啟動最高規格治安勤務。圖／三峽分局提供

新北市警察局長方仰寧17日晚間親自前往三峽分局，主持取締毒駕專案暨擴大臨檢勤前教育。圖／三峽分局提供

新北市警察局長方仰寧17日晚間親自前往三峽分局，主持取締毒駕專案暨擴大臨檢勤前教育。圖／三峽分局提供