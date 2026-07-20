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影／女子涉毒駕一死5傷今天移送 她辯稱正在戒毒替代療法

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

45歲無業劉姓女子涉嫌毒駕，昨天下午開賓士車行經豐原警分局前豐原區中山路段，追撞前方6輛停等紅燈汽機車，釀一死5傷，其中男騎士被夾擊在轎車間慘死，機車嚴重變形，劉女經唾液檢測，依託咪酯類、鴉片類、安非他命及卡西酮等四種毒品陽性反應，警方今天依公共危險罪、過失致死、毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦；她辯稱正以美沙冬戒毒替代療法，未毒駕。

目擊者指出，劉女駕駛的賓士車當時車速很快，追撞前方汽機車，二輛機車就停在待轉區竟成待撞區；豐原警分局昨天下午2時25獲報，在豐原區中山路有交通事故發生，車禍地點就在豐原分局對面，立即派員前往處理。

員警到場了解，45歲劉姓女子駕駛轎車，沿中山路往中正路方向行駛，不明原因碰撞前方同車道停等的二輛機車，分別由39歲侯姓男子、37歲左男等人騎乘，及四輛轎車，分別為27歲傅女、42歲廖男、43歲林男、63歲鐘男等人駕駛，左男當場無呼吸心跳，送醫急救不治。他的機車被夾擊在二輛轎車間，機車嚴重變形，現場血流滿地。

警方依規定施以酒精濃度測試，6名駕駛無飲酒情形，其中左男部分，報請檢察官待抽血檢測中；另經劉女同意唾液檢測，依託咪酯類、鴉片類、安非他命及卡西酮有陽性反應。

據了解，劉女自稱目前正在以美沙冬戒毒替代療法戒毒，前天也服美沙冬，未毒駕，美沙冬主要成分為合成的鴉片類藥，可取代海洛因，警方在她車內未查獲毒品，但她體內有4種毒品反應，今天警詢後依法移送；死者左姓騎士是水利工程員工，昨天假日加班，正騎車要趕到工作地點，途中發生不幸，多人看到車禍現場慘狀。

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豐原區中山路昨天發生毒駕車禍，一死5傷，涉嫌毒駕劉姓女子今天被移送法辦。記者游振昇／翻攝
豐原區中山路昨天發生毒駕車禍，一死5傷，涉嫌毒駕劉姓女子今天被移送法辦。記者游振昇／翻攝

豐原區中山路昨天發生毒駕車禍，一死5傷，涉嫌毒駕劉姓女子今天被移送法辦。記者游振昇／翻攝
豐原區中山路昨天發生毒駕車禍，一死5傷，涉嫌毒駕劉姓女子今天被移送法辦。記者游振昇／翻攝

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