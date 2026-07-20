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雙載機車拒檢狂逃 警車追緝擦撞路邊車、2小時逮毒駕男

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

<a href='/search/tagging/2/毒品' rel='毒品' data-rel='/2/103656' class='tag'><strong>毒品</strong></a><a href='/search/tagging/2/通緝' rel='通緝' data-rel='/2/103677' class='tag'><strong>通緝</strong></a>犯楊姓男子遭警方查獲後，由員警押解上車，訊後移送新北地檢署歸案。記者張策／翻攝
毒品通緝犯楊姓男子遭警方查獲後，由員警押解上車，訊後移送新北地檢署歸案。記者張策／翻攝
新北市樹林分局柑園派出所員警日前下午巡邏時，發現一輛雙載機車行駛不穩、左右搖晃，上前示意停車受檢，騎士卻加速逃逸。警方隨即發動攔截圍捕，支援警車追緝途中不慎擦撞路邊臨停自小客車，所幸無人受傷；警方持續追查，2小時內逮獲44歲何姓騎士及45歲楊姓乘客，查出何男涉嫌毒駕，楊男則為毒品通緝犯。

警方表示，18日下午3時許，柑園派出所員警巡經柑園街一段時，發現一輛普通重型機車雙載且車身左右搖晃，形跡可疑，便依法上前攔查。不料騎士拒不停車，反而加速逃逸，員警立即通報線上警力實施攔截圍捕。

追緝過程行經三峽區學成路一帶時，支援巡邏車不慎碰撞路邊臨停自小客車，造成車輛受損，現場無人受傷。警方指出，執勤員警酒測值為零，後續將協助辦理保險理賠及車輛修復。

樹林分局持續調閱監視器及追查逃逸路線，案發約2小時後，在樹林區西圳街一帶查獲何男。警方經其同意進行唾液毒品快篩，結果呈現第二級毒品安非他命陽性反應，當場依「道路交通管理處罰條例」製單舉發，並將機車移置保管。

警方另查出同行楊男為新北地檢署發布的毒品通緝犯，訊後解送歸案。何男則依違反「毒品危害防制條例」及公共危險、妨害公眾往來安全等罪嫌，函送新北地檢署偵辦。

樹林分局表示，毒駕、拒檢逃逸均嚴重危害公共安全，警方對挑戰公權力及危及用路人安全的行為絕不寬貸，將持續強化攔查與查緝，維護市民安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

何姓騎士騎乘機車雙載拒檢逃逸，警方立即通報線上警力展開攔截圍捕。記者張策／翻攝
何姓騎士騎乘機車雙載拒檢逃逸，警方立即通報線上警力展開攔截圍捕。記者張策／翻攝

支援警車追緝途中，在三峽區學成路一帶不慎碰撞路邊臨停自小客車，所幸無人受傷，僅車輛受損。記者張策／翻攝
支援警車追緝途中，在三峽區學成路一帶不慎碰撞路邊臨停自小客車，所幸無人受傷，僅車輛受損。記者張策／翻攝

毒駕 警車 通緝 毒品

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