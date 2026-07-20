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影／他騎車違規被攔查露出白色粉末拔腿就跑 一查又是毒駕還持有槍毒

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

50歲王姓男子昨晚吸食海洛因、安非他命後竟仍毒駕騎車上路，員警深夜發現他騎乘的微型電動二輪車後燈不亮，上前攔查；結果王的隨身包放置有海洛因一包，員警目視發現白色粉末，才詢問，王就拔腿逃跑，員警追上壓制逮捕，再起出安非他命及兩把手槍及子彈。

台南市警第五分局和緯派出所副所長黃相輔與警員劉志剛昨天晚間10時許執行巡邏勤務，行經武聖路時，發現前方騎士的微型電動二輪車未依規定開啟後燈；警方攔查，王姓騎士一開始配合出示身分，表示住在中西區，只是要騎車回家，當時王並沒有精神恍惚、神情有異等狀況。

據了解，王有毒品相關前科，警方因此多加留意，結果注視他身上的隨身包，發現內有一包白色粉末，詢問那包是什麼東西？王企圖逃跑不成被逮，才告知是海洛因，警方查獲毒品現行犯，隨後於機車車廂內起獲第一級毒品海洛因5包、第二級毒品安非他命5包、毒品吸食器。

警方還起出疑似制式克拉克手槍1把、改造金牛座手槍1把、改造子彈一批、空彈殼、彈頭、槍枝彈簧、火藥粉及一批疑改造槍械使用工具；經對王施以唾液篩檢，確認呈陽性，詢問後依違反槍砲、毒品及公共危險等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，王承認吸食毒品，但槍枝、子彈等不是他的，只是朋友寄放；警方將槍枝送往刑事局鑑驗是否有殺傷力，並將溯源追查王的毒品來源，釐清王是單純施用毒品，還是涉嫌販毒並帶槍防身。分局表示，將持續落實清源專案及各項掃黑、肅槍、緝毒工作，加強查緝非法槍枝、毒品及暴力犯罪。

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50歲王姓男子昨晚吸食海洛因、安非他命後竟仍毒駕騎車上路，員警逮人起出海洛因、安非他命及兩把手槍及子彈。圖／民眾提供
50歲王姓男子昨晚吸食海洛因、安非他命後竟仍毒駕騎車上路，員警逮人起出海洛因、安非他命及兩把手槍及子彈。圖／民眾提供

50歲王姓男子昨晚吸食海洛因、安非他命後竟仍毒駕騎車上路，員警逮人起出海洛因、安非他命及兩把手槍及子彈。圖／民眾提供
50歲王姓男子昨晚吸食海洛因、安非他命後竟仍毒駕騎車上路，員警逮人起出海洛因、安非他命及兩把手槍及子彈。圖／民眾提供

50歲王姓男子昨晚吸食海洛因、安非他命後竟仍毒駕騎車上路，員警逮人起出海洛因、安非他命及兩把手槍及子彈。圖／民眾提供
50歲王姓男子昨晚吸食海洛因、安非他命後竟仍毒駕騎車上路，員警逮人起出海洛因、安非他命及兩把手槍及子彈。圖／民眾提供

50歲王姓男子昨晚吸食海洛因、安非他命後竟仍毒駕騎車上路，員警逮人起出海洛因、安非他命及兩把手槍及子彈。圖／民眾提供
50歲王姓男子昨晚吸食海洛因、安非他命後竟仍毒駕騎車上路，員警逮人起出海洛因、安非他命及兩把手槍及子彈。圖／民眾提供

毒品 槍枝 海洛因

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