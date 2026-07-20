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毒駕女連環撞1死3傷辯用「美沙酮」 高大成猜測吸依托咪酯類較可能

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市豐原區昨天發生7車連環追撞事故，造成1死3傷，肇事的45歲劉姓女子被驗出有4種毒品陽性反應，辯稱自己有服用戒毒管制藥物「美沙酮」。但法醫高大成指出，美沙酮是政府協助戒毒的嗎啡替代品，從未看過有人服用後會跌倒或撞車的，那只是劉女的藉口，研判最可能是她吸食了依托咪酯類毒品才導致斷片而肇事。

據了解，經警方檢測，劉女同時有依托咪酯類、鴉片類、安非他命及卡西酮等毒品陽性反應。但她在車禍後聲稱「我有在喝美沙酮，喝了1、2個月，昨天也有喝」。

高大成說，吸毒者被同時驗出數種毒品是常見的事，因為吸毒者喜歡不斷嘗試其他種毒品。而在毒品作用過後，會出現戒斷的痛苦期，以往有人常用Proprofol（俗稱牛奶針）注射後會昏睡過去，暫時脫離痛苦，但Proprofol相對價格高，近年依托咪酯類相對便宜，因此常被使用。依托咪酯類吸食後只要5分鐘就會作用，10到15分鐘就會斷片。

他說，美沙酮是政府協助戒毒的嗎啡替代品，每份只要6、70元，用來戒毒使用，減輕戒斷的痛苦，但不會有吸食嗎啡的毒品快感。以往不曾聽說服用後會跌或是撞車的，會這樣子講都是藉口，還有人常用喝了感冒糖漿來規避責任。

高大成對現下依托咪酯類毒品流行，甚至造成許多車禍頗為憂心，希望政府重視此一毒駕情形，並嚴加防制。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

法醫高大成指出，從未看過有人服用美沙酮後跌倒或撞車的，那只是劉女的藉口。記者黃寅／攝影
法醫高大成指出，從未看過有人服用美沙酮後跌倒或撞車的，那只是劉女的藉口。記者黃寅／攝影

毒品 高大成 毒駕 車禍

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