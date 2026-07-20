互開槍丟爆裂物 警追查幫派內鬥

警方將施男移送法辦。記者黃子騰／攝影

新北市樹林區巨湧土地開發公司前晚遭廿一歲施男丟擲爆裂物，鐵門、天花板受損所幸無人受傷。因十七日凌晨三峽竹聯幫明仁會據點才剛遭人開槍，被丟爆裂物的開發公司與弘仁會關係匪淺，警方懷疑是幫派間因毒品及土地糾紛內訌，正深入追查。

警方調查，施男前晚七時許自三峽搭計程車前往樹林區大安路的巨湧土地開發公司，該公司是警方註記的竹聯幫明仁會據點，憂日前的衝突生波，樹林分局指派員警在場守望巡查，施男到場後發現有警方在場，先在附近閒晃等待近一小時，見警員離開後持爆裂物走至公司前大喊「所有人離開」，隨即朝開發公司門口丟擲爆裂物，所幸無人受傷。

施男犯案後隨即搭計程車至派出所投案，警詢時供稱因家中有土地想找巨湧合作開發，不滿對方態度囂張，返家後愈想愈氣，拿已過世的友人寄放在他家的爆裂物丟擲洩憤。警方對他說詞存疑，依公共危險、恐嚇、槍砲等罪嫌移送法辦。

據了解，在施男丟擲爆裂物前兩天，三峽佳園路一處明仁會貿易公司據點本月十七日凌晨遭廿三歲江男持槍連開多槍。警方調查，弘仁會成員江男疑因四萬元債務，十三日與明仁會成員相約在三峽一家汽車旅館談判，遭對方持刀刺傷左下腹送醫。

警方當時逮捕馮男等六名明仁會成員，懷疑與依托咪酯毒品利益有關；江男出院後疑心生不滿，持槍朝明仁會據點開槍，犯後同樣前往派出所投案，警詢後依毒品、槍砲及公共危險等罪嫌送辦。警方不排除施男受人指使，才丟擲疑似制式手榴彈爆裂物尋仇。

兩起案件發生時間相近，且犯案後立即投案，不排除是兩堂口間因毒品利益、土地糾紛發生衝突，刑警大隊已成立專案小組深入追查，要壓制黑幫氣焰。

新北地檢署檢察官昨晚複訊後，認為施男有逃亡、勾串共犯等理由，向法院聲請羈押禁見。