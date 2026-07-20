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影／台中「西北大飯店」原址大火6人受困 消防搶救出4人

女涉毒駕暴衝待轉區 釀1死5傷

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>劉姓女子昨涉<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>開車追撞停等紅燈的六輛汽機車，造成一人死亡、五人受傷，劉經唾液<a href='/search/tagging/2/毒品' rel='毒品' data-rel='/2/103656' class='tag'><strong>毒品</strong></a>快篩檢測有四種毒品反應。記者游振昇／翻攝
台中市劉姓女子昨涉毒駕開車追撞停等紅燈的六輛汽機車，造成一人死亡、五人受傷，劉經唾液毒品快篩檢測有四種毒品反應。記者游振昇／翻攝

台中市劉姓女子昨涉嫌毒駕開車追撞前方停等紅燈的六輛汽機車，造成一人死亡、五人受傷，其中機車騎士左姓男子在汽車間遭夾擊不治，劉經唾液毒品快篩檢測，有四種毒品陽性反應，被警方逮捕依公共危險、過失致死、毒品罪嫌移送。

警方調查，無業四十五歲劉姓女子昨下午二時許開車，沿台中豐原區中山路往中正路方向行駛，經豐原警分局對面，追撞前方停等紅燈的四輛汽車、二輛機車，包括卅九歲侯姓男子、卅七歲左姓男子分別騎乘機車，以及廿七歲傅姓女子、四十二歲廖姓男子、四十三歲林姓男子、六十三歲鐘姓男子分別駕駛汽車。

左失去呼吸心跳，經消防隊送醫急救不治，他是水利工程員工，昨假日加班，騎車要到工作地點，被夾擊在兩輛轎車間，機車嚴重變形，血流滿地。其他五名駕駛人輕傷被送醫，劉未受傷。

劉稱正接受化療，開車時突然眼前一片黑，員警觀察她精神不濟，施以唾液毒品快篩檢測，呈依托咪酯類、鴉片類、安非他命、卡西酮陽性反應，她否認毒駕，稱正以美沙冬替代療法戒毒。美沙冬是合成鴉片類藥，警方未在她身上及車上查獲毒品，詢後移送。

警方施以酒測，六名駕駛人未酒駕，左由檢察官抽血檢測。目擊者說，劉車速很快，追撞前方汽機車，兩輛機車停在待轉區，竟變「待撞區」，猜想可能又是毒駕。

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