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影／台中「西北大飯店」原址大火6人受困 消防搶救出4人

生活噪音難量測 警籲蒐證維權

聯合報／ 記者張策翁至成黃子騰／連線報導

苗栗縣劉姓男子不滿竹南郵局裝卸郵件發出聲響，今年六月拿菜刀砍死楊姓外包司機，劉曾控郵局噪音大，但經法院與環保局調查未逾管制標準；台中市林姓男子認為鄰居電視聲太大，去年十月持水果刀刺傷兩名七旬鄰居。噪音衝突層出不窮，警方呼籲民眾循合法管道處理。

警方表示，噪音依性質不同，處理機關有別，若屬施工、工廠、營業場所等持續性噪音，由環保機關依噪音管制法查處；若是住戶吵架、大聲喧嘩等生活噪音，屬社會秩序維護法範疇，由警方受理；有管理委員會的社區大樓，住戶可向管委會反映，依公寓大廈管理條例處理。

生活噪音不易量測，是否構成社維法「妨害公眾安寧」須綜合判斷。官警舉例，有一名中年男子被控深夜播放音樂，鄰居不堪其擾報警，但警察到場前音樂總是被關掉，男子否認放音樂，鄰居持續錄音、錄影蒐證，找另一戶住戶共同提告社維法，警方以多次報案紀錄及查訪住戶，確定有妨害公眾安寧情事，裁罰三千元。

住商機構企畫研究室執行總監徐佳馨指出，依噪音管制區畫定作業準則，純住宅區日間六時至晚間八時不得超過六十分貝、晚間八時至十時不得超過五十五分貝、晚間十時以後不得超過五十分貝，若住工商混合區，容許的噪音分貝數較大。

她說，若自認已降低音量仍被鄰居檢舉，可主動提出具體改善計畫，例如加裝隔音設備、鋪設隔音墊，證明已善盡注意義務，並透過管委會協調，降低對立情緒。

噪音 環保局 警察

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