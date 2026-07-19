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疑竹聯明仁、弘仁內鬥！樹林土地開發公司遭丟爆裂物 警嚴查壓制黑幫
新北市樹林區巨湧土地開發公司昨晚遭21歲施男丟擲爆裂物，鐵門、天花板受損所幸無人受傷。因17日凌晨三峽竹聯幫明仁會據點才剛遭人開槍，被丟爆裂物的開發公司則與弘仁會關係匪淺，警懷疑是幫派間因毒品及土地糾紛內鬨，正深入追查。
警方調查，施男昨晚自三峽搭計程車前往樹林區大安路的巨湧土地開發公司，因該公司是警方註記的竹聯幫明仁會據點，樹林分局指派員警在場守望巡查，施男到場後發現有警方在場，先在附近閒晃等待，8時許見警員離開後持爆裂物走至公司前大喊「所有人離開」，隨即朝開發公司門口丟擲爆裂物，所幸無人受傷。
施男犯案後隨即搭計程車至派出所投案，警詢時供稱因家中有土地想找巨湧合作開發，因對方態度囂張，他返家後越想越氣，拿已過世的友人寄放在他家的爆裂物前往巨湧丟擲洩憤。但警方對他的說詞存疑，詢後依公共危險、恐嚇、槍砲等罪嫌移送法辦。
據了解，在施男朝樹林區巨湧土地開發公司丟擲爆裂物前2天，三峽佳園路一處明仁會據點17日凌晨遭23歲江男持槍連開多槍。警方調查，弘仁會成員江男疑因4萬元債務，13日與明仁會成員相約在三峽一間汽車旅館談判，卻遭對方持刀刺傷左下腹送醫。警方當時逮捕馮男等6名明仁會成員，並懷疑與依托咪酯毒品利益有關；江男出院後疑心生不滿，持槍朝三轄區明仁會據點開槍，犯案後同樣前往派出所投案，警詢後依毒品、槍砲及公共危險等罪嫌送辦。
警方指出，日前明仁會據點遭開槍、與弘仁會關係密切的土地開發公司接著又遭丟擲爆裂物，兩起案件時間相近，犯嫌皆犯案後立即投案，不排除是兩堂口間因依托咪酯毒品利益及土地糾紛發生衝突有關，目前已由刑警大隊成立專案小組深入追查，壓制黑幫囂張氣焰。
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