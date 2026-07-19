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新竹女陳屍男友家身上有瘀青舊傷 檢依傷害致死罪聲押男友

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

43歲劉姓女子18日在48歲紀姓男友租屋處一覺不醒，紀打電話將其送醫，卻宣告不治死亡。由於劉女身上有瘀青，加上劉母轉述劉女12日時曾遭紀男毆打，有自行到醫院驗傷，但警方無報案紀錄，昨劉女送醫後由醫院主動通報，警方則在紀男住處起獲安非他命毒品；新竹地檢署指出，紀男涉嫌傷害致死罪嫌，檢察官於今日向新竹地方法院聲請羈押。

據悉，劉女與紀男僅相識幾個月就交往，劉女先前有遭紀男毆打的紀錄，7月12日自行前往竹東醫院就醫驗傷，但並未報案，因此沒有留下家暴紀錄。

昨日上午，紀男起床時，發現劉女已經沒有生命跡象，立即撥打119報案，救護人員到場，立刻將劉女送醫急救，但仍不治死亡。由於劉女身上有舊傷，醫院也高度重視，因此主動向警方通報此家暴案件。

新竹地檢署檢察官高志程於18日指揮新竹市警察局第三分局拘提紀男到案， 並扣得手機2支、安非他命吸食器1組等物。紀男經檢察官訊問後，認其涉犯刑法第277條第2項前段傷害致死等罪嫌重大，於今向新竹地方法院聲請羈押，也將於明日進行解剖，確認劉女死因。

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新竹地檢署指出，紀男涉嫌傷害致死罪嫌，檢察官於今日向新竹地方法院聲請羈押。聯合報資料照片
新竹地檢署指出，紀男涉嫌傷害致死罪嫌，檢察官於今日向新竹地方法院聲請羈押。聯合報資料照片

新竹 聲押 家暴

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