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女子是毒駕！警局前釀7車連環撞1死5傷 男騎士被車夾擊死亡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

45歲劉姓女子涉嫌毒駕，今天下午開車行經豐原警分局前豐原區中山路段，追撞前方停等紅燈汽機車，釀1死5傷，其中男騎士被夾擊在轎車間慘死，警方正調查中。

豐原警分局今天下午2時25分獲報指稱，在豐原區中山路有交通事故發生，立即派員前往處理。員警到場了解，45歲劉姓女子駕駛轎車，沿中山路往中正路方向行駛，不明原因碰撞前方同車道停等的2輛機車，分別由39歲侯男、37歲左男等人騎乘，及4輛轎車，分別為27歲傅女、42歲廖男、43歲林男、63歲鐘男等人駕駛，左男送醫急救不治。

警方依規定施以酒精濃度測試，5名駕駛無飲酒情形，其中左男部分，目前報請檢察官待抽血檢測中；另經劉女同意唾液檢測結果呈陽性反應，依託咪酯類、鴉片類、安非他命及卡西酮陽性反應，全案依公共危險罪毒駕移送台中地檢署偵辦；另本案相關肇因將交由交通警察大隊分析研判。

合作派出所所長陳盈延呼籲，毒駕行為不僅危害自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡，警方對毒駕案件將持續加強攔查、檢測及查緝作為，依法嚴辦不容姑息，全力維護市民交通安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

豐原區中山路豐原警分局前今天下午<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>，釀嚴重死傷。圖／警方提供
豐原區中山路豐原警分局前今天下午車禍，釀嚴重死傷。圖／警方提供

豐原區中山路豐原警分局前今天下午車禍，釀嚴重死傷。圖／警方提供
豐原區中山路豐原警分局前今天下午車禍，釀嚴重死傷。圖／警方提供

毒駕 豐原 車禍 台中

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