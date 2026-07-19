聽新聞
0:00 / 0:00
新竹女倒臥租屋處不治…甫遭家暴毆打驗傷 男友涉傷害致死送辦
新竹市劉姓女子昨天被發現倒臥男友租屋處，送醫不治，今天相驗，經檢警調查，劉女日前疑遭家暴毆打並曾就醫驗傷，已逮捕紀姓男友，依涉嫌傷害致死罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
救護人員今天告訴中央社記者表示，49歲紀男昨天睡醒要叫醒44歲劉女時，發現劉女無意識，隨即報案，獲報後，昨天約在上午近7時將劉女送往醫院，後續搶救不治，而2人關係為情侶。
檢警表示，劉女父親稱，劉女日前前往紀男租屋處，昨天上午7時許接獲紀男電話表達，劉女身體不適已送醫，並要求家屬協助；經向醫院了解，劉女曾在12日疑遭家暴毆打後到醫院驗傷，但未報警，院方依規定通報家暴案件。
檢警調查，後續通知紀男返回租屋處並入內採證，警方也已調閱劉女病歷、製作家屬筆錄，並報請鑑識人員採證。
檢警指出，昨天逮捕紀男，依涉嫌傷害致死罪嫌解送新竹地檢署偵辦，至於詳細死因仍待相驗結果以及後續調查釐清。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。