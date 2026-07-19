新竹女倒臥租屋處不治…甫遭家暴毆打驗傷 男友涉傷害致死送辦

新竹市劉姓女子昨天被發現倒臥男友租屋處，送醫不治，今天相驗，經檢警調查，劉女日前疑遭家暴毆打並曾就醫驗傷，已逮捕紀姓男友，依涉嫌傷害致死罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

救護人員今天告訴中央社記者表示，49歲紀男昨天睡醒要叫醒44歲劉女時，發現劉女無意識，隨即報案，獲報後，昨天約在上午近7時將劉女送往醫院，後續搶救不治，而2人關係為情侶。

檢警表示，劉女父親稱，劉女日前前往紀男租屋處，昨天上午7時許接獲紀男電話表達，劉女身體不適已送醫，並要求家屬協助；經向醫院了解，劉女曾在12日疑遭家暴毆打後到醫院驗傷，但未報警，院方依規定通報家暴案件。

檢警調查，後續通知紀男返回租屋處並入內採證，警方也已調閱劉女病歷、製作家屬筆錄，並報請鑑識人員採證。

檢警指出，昨天逮捕紀男，依涉嫌傷害致死罪嫌解送新竹地檢署偵辦，至於詳細死因仍待相驗結果以及後續調查釐清。

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