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柯文哲涉違反政治獻金法挨罰興訟 22日開庭

中央社／ 台北19日電

柯文哲參選總統涉違反政治獻金法，監察院114年開罰374萬元、115年部分重為處分改罰240萬元。柯文哲提行政訴訟抗罰，並就240萬元案聲請停止執行。台北高等行政法院定22日開庭。

監察院廉政委員會審議通過「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告，認定柯文哲違反政治獻金法，於民國114年3月間做出原處分，依法裁處柯文哲共新台幣374萬元罰鍰，並沒入5579萬餘元。

監察院認定，共4項違法情形，首先是募款演唱會售票及透過木可公司販售競選小物的鉅額收入，故意匿未申報，又虛報支出而涉故意申報不實收支；第2，違反法定支出項目，以高額授權金名義給付木可公司1500萬元；第3，未盡查證義務收受不符規定政治獻金；第4，收受164筆政治獻金逾15日始存入專戶。前2項違法情節重大，均加重1/2，各罰180萬元。

柯文哲不服，提起訴願；根據監察院114年9月底的訴願決定書，關於有匿未申報募款演唱會收入、募款小物販售收入、虛報收入及不實申報支出等故意為不實申報，以及故意違反政治獻金法定項目之支出所為加重裁罰部分撤銷，由原處分機關於2個月內另為適法之處分。其餘訴願駁回。

柯文哲不服訴願決定，提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

監察院114年底做出重為處分，認定匿未申報募款演唱會收入、募款小物販售收入、虛報收入及不實申報支出等故意為不實申報共2萬2492筆，金額計6530萬9172元，裁罰120萬元，該匿未存入專戶的政治獻金4067萬餘元併予沒入；違反法定支出項目，以高額授權金名義給付木可公司1500萬元部分，裁罰120萬元，該違法支出金額1500萬元併予沒入。以上合計裁罰240萬元，沒入5567萬餘元。

柯文哲不服重為處分，提起訴願；監察院於115年3月間駁回訴願。柯文哲向台北高等行政法院提起行政訴訟抗罰，並聲請在本件裁罰240萬元案件判決確定前停止執行。

台北高等行政法院就上述二件行政訴訟案件、一件聲請停止執行案件，定於22日上午開庭，將傳喚雙方當事人及委任律師。

柯文哲 政治獻金 政治

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