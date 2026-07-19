北市毒駕溯源追緝 新北上游供毒者遭拘提竟還想吸毒

北市4旬婁姓男子因毒駕遭警查獲，溯源追查發現其供毒上游為3旬涂姓男子；警方本月中旬到新北市執行拘提，未料涂男遭查獲時還想隨手吸食喪屍煙彈，遭警喝止後查扣送辦。

台北市警察局信義分局三張犁派出所今天發布新聞稿表示，本月初在轄內市民大道一帶執行路檢勤務時，發現機車騎士婁男遭攔查後神情慌張、眼神閃爍，且不停冒冷汗，現場進行唾液篩檢呈毒品安非他命陽性反應，並起獲安非他命及吸食器1組等物。

全案詢後依公共危險罪及毒品危害防制條例偵辦，警方隨後成立專案小組持續溯源追毒，迅速鎖定上游供毒對象涂男涉有重嫌。

經蒐集事證完備後，專案小組於16日赴新北市板橋區執行拘提行動，涂男當時正戴安全帽要騎機車出門，未料他被拘提過程中還想隨手吸食第一級毒品依托咪酯煙彈，遭警當場喝止並予查扣，全案依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

專案小組持續向上溯源追查毒品供應鏈，信義分局表示，毒品犯罪絕非只抓施用者就結束，而是一路追查，從源頭阻斷毒品流通，降低毒駕發生風險，打造市民安心、安全生活環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885