桃園平鎮警查獲70歲毒駕男 車上竟有改造手槍、衝鋒槍

桃園市平鎮警分局員警昨日巡邏發現一輛自小客車行車搖晃，轉彎沒打方向燈，上前攔查時70歲江男坦承施用毒品駕車，現場快篩也呈陽性反應；警方並在車內查獲改造手槍、改造衝鋒槍各1把及子彈，當場逮捕他，今日依槍礮等罪嫌移送桃園地檢署，並將追查槍枝來源。

平鎮警分局副分局長陳品宏表示，員警巡經平鎮區金陵路五段，發現江男交通違規，攔查時查出毒駕，車上的改造手槍、衝鋒槍零件及性能都可擊發，送刑事鑑識中心鑑驗後，今日確認槍枝具有殺傷力。全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及公共危險（毒駕）等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

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