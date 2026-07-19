快訊

影／美軍轉攻伊朗內陸！專家估下波目標 精準彈藥升空震撼畫面曝光

被問毒油…潘孟安「一把推開記者」楊智伃：這就是賴總統的最新回應？

MLB／沒人預期的好表現！鄭宗哲攻守皆高檔 紅襪媒體人：真該給他一篇感謝文

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園平鎮警查獲70歲毒駕男 車上竟有改造手槍、衝鋒槍

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市平鎮警分局員警昨日巡邏發現一輛自小客車行車搖晃，轉彎沒打方向燈，上前攔查時70歲江男坦承施用毒品駕車，現場快篩也呈陽性反應；警方並在車內查獲改造手槍、改造衝鋒槍各1把及子彈，當場逮捕他，今日依槍礮等罪嫌移送桃園地檢署，並將追查槍枝來源。

平鎮警分局副分局長陳品宏表示，員警巡經平鎮區金陵路五段，發現江男交通違規，攔查時查出毒駕，車上的改造手槍、衝鋒槍零件及性能都可擊發，送刑事鑑識中心鑑驗後，今日確認槍枝具有殺傷力。全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及公共危險（毒駕）等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查出江男毒駕，車上還有槍彈。記者鄭國樑／翻攝
警方查出江男毒駕，車上還有槍彈。記者鄭國樑／翻攝

桃園 槍枝 毒品

延伸閱讀

北市警查獲毒駕溯源 藥頭落網竟想「再吸一口」

桃園男持刀搶超商遭店員冷回「不要」 尷尬落跑下場慘了

車牌註銷騎上路栽在最新「M-police」 警意外揪出乘客是通緝犯

竹聯幫內鬥？明仁會據點遭開槍 隔日弘仁會據點又被擲爆裂物

相關新聞

竹聯幫內鬥？明仁會據點遭開槍 隔日弘仁會據點又被擲爆裂物

新北市接連發生幫派據點遭槍擊、投擲爆裂物案件。竹聯幫明仁會位於三峽地區的據點17日凌晨遭男子連開多槍，隔日晚間，弘仁會位於樹林區大安路的據點又遭21歲施姓男子投擲爆裂物，造成鐵門、天花板受損，所幸未造成人員傷亡。兩名犯嫌犯案後均自行前往派出所投案，警方初步研判案件涉及幫派恩怨，已由新北市刑警大隊組成專案小組，追查犯案動機、爆裂物來源及幕後指使者。

桃園平鎮警查獲70歲毒駕男 車上竟有改造手槍、衝鋒槍

桃園市平鎮警分局員警昨日巡邏發現一輛自小客車行車搖晃，轉彎沒打方向燈，上前攔查時70歲江男坦承施用毒品駕車，現場快篩也呈陽性反應；警方並在車內查獲改造手槍、改造衝鋒槍各1把及子彈，當場逮捕他，今日依槍礮等罪嫌移送桃園地檢署，並將追查槍枝來源。

台南5寶媽以毒換托育 與友集體吸毒害女嬰「毒濃度破萬」

台南市顏姓女子生育5名未成年子女後目前又懷孕待產，去年4月她竟在剛生下的男嬰旁吸毒，已判刑10月；她還將2名女兒託付給同住2對男女朋友照顧，代價是提供安非他命，更與4人分別一起在女童或女嬰旁吸毒，台南地院將李姓男子、蘇姓女子判刑9月、10月。可上訴。

北市警查獲毒駕溯源 藥頭落網竟想「再吸一口」

台北市警方月初在信義區市民大道上路檢時查獲婁姓男子吸毒騎乘機車，依毒品、公共危險等罪嫌送辦，經深入追查，鎖定上游涂姓男子，近日循線拘捕涂男，他落網時竟試圖持續吸食毒品依托咪酯煙彈，警方當場喝止逮人，依法送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。