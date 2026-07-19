竹聯幫內鬥？明仁會據點遭開槍 隔日弘仁會據點又被擲爆裂物

新北市接連發生幫派據點遭槍擊、投擲爆裂物案件。竹聯幫明仁會位於三峽地區的據點17日凌晨遭男子連開多槍，隔日晚間，弘仁會位於樹林區大安路的據點又遭21歲施姓男子投擲爆裂物，造成鐵門、天花板受損，所幸未造成人員傷亡。兩名犯嫌犯案後均自行前往派出所投案，警方初步研判案件涉及幫派恩怨，已由新北市刑警大隊組成專案小組，追查犯案動機、爆裂物來源及幕後指使者。

據了解，17日凌晨4時許，一名23歲江姓男子前往竹聯幫明仁會據點，朝公司方向連開多槍，隨後前往派出所投案。警方獲報後循線調查，將江男依法移送偵辦，但雙方衝突並未就此平息。

隔日晚間8時許，21歲施姓男子搭乘計程車，前往樹林區大安路一間開發公司。該處被警方掌握為竹聯幫弘仁會據點，因今年初曾開設賭場，已被列為轄區治安熱點，警方並編排警力駐點守望。

施男抵達後，竟無視現場警力，朝公司投擲爆裂物，隨即搭乘原計程車離去，之後自行前往派出所投案。警方會同鑑識人員到場採證，發現爆炸造成公司鐵門及天花板嚴重受損，案發時公司未營業，未造成人員傷亡。

據了解，江男日前疑因一筆70萬元帳務問題，與明仁會成員在三峽一間汽車旅館談判，雙方談判破裂，江男腹部遭刀刺傷，出院後疑因心有不甘，前往明仁會據點開槍。明仁會則疑因據點遭槍擊，派施男前往弘仁會據點投擲爆裂物報復。

不過，雙方衝突究竟涉及毒品帳目、詐騙分潤、土地利益或其他幫派恩怨，仍待警方進一步釐清。警方也將追查槍枝及爆裂物來源，並確認是否有幕後人士策畫、指使犯案。

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