快訊

影／美軍轉攻伊朗內陸！專家估下波目標 精準彈藥升空震撼畫面曝光

被問毒油…潘孟安「一把推開記者」楊智伃：這就是賴總統的最新回應？

MLB／沒人預期的好表現！鄭宗哲攻守皆高檔 紅襪媒體人：真該給他一篇感謝文

聽新聞
0:00 / 0:00

台南5寶媽以毒換托育 與友集體吸毒害女嬰「毒濃度破萬」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市顏姓女子生育5名未成年子女後目前又懷孕待產，去年4月她竟在剛生下的男嬰旁吸毒，已判刑10月；她還將2名女兒託付給同住2對男女朋友照顧，代價是提供安非他命，更與4人分別一起在女童或女嬰旁吸毒，台南地院將李姓男子、蘇姓女子判刑9月、10月。可上訴。

判決書指出，顏姓女子分別在2021年10月、2023年2月生下黃姓女童與顏姓女嬰，顏母竟以毒品為代價，將大女兒交給同住在台南市北區開元路的李姓、洪姓男女朋友，小女兒交給同住的林姓、蘇姓男女朋友；李等4人會準備孩子的食物，但卻會在照顧過程吸毒。

李姓、洪姓情侶自2023年3月12日起至5月3日，無視年僅1歲5個月的黃姓女童就在身邊，各將甲基安非他命置放於玻璃球內燒烤，以吸食煙霧方式施用，導致女童間接吸食到煙霧；林姓、蘇姓男女朋友也在相同期間，在房內吸食甲基安非他命、海洛因及愷他命。

離譜的是，顏姓母親還會分別跑到兩對情侶房間一起吸毒，無視現場對嬰幼兒已成「毒氣室」；顏姓女嬰2023年3月才剛滿月就間接吸食煙霧，同年5月，林與蘇女將小女嬰帶到永康區復國一路，社工追蹤訪查女嬰下落，全案才曝光。

黃姓女童檢測發現體內甲基安非他命濃度達2919pg/mg、安非他命濃度達62pg/mg，醫院確診有混合性發展遲緩症狀；女嬰體內6-乙醯嗎啡濃度達172pg/mg、嗎啡濃度達72pg/mg、甲基安非他命濃度達3955pg/mg、安非他命濃度達130pg/mg、愷他命濃度達13269pg/mg、去甲基愷他命濃度達791pg/mg。

林姓男子在開庭時當庭認罪，法院今年4月已判刑10月，顏母、洪女另行審結；李姓男子及蘇姓女子之後也承認犯行，法院裁定改依簡式審判程序進行，認定其行為顯然已妨害2名被害人身心健全發育，應依法論科。

法院指出，海洛因、甲基安非他命及愷他命對身體危害極大，且以燒烤吸食煙霧方式施用，該煙霧可能在密閉空間內飄散而為他人所吸入，一般人均得知悉；黃姓女童、顏姓女嬰案發時均為未滿7歲兒童，對毒品耐受力、代謝能力均較成人為低。

法院認定，2名被告既受託照顧女嬰，竟不顧被害人年幼，身心發展均尚未健全，仍在同處一室時施用毒品；2名被害人長期暴露在毒品煙霧環境下，佐以檢出體內毒品濃度甚高，堪認吸入含有毒品煙霧非微。

法院審酌，2人所犯妨害幼童發育罪，應視為數個舉動接續施行，論以接續犯實質上一罪；考量犯後承認犯行及其智識程度、家庭經濟狀況等，李姓男子、蘇姓女子分別依犯妨害幼童發育罪判刑9月、10月。

另外，顏姓女子2025年4月生下男嬰，去年4月12日至同年6月12日就在兒子旁吸食安非他命、愷他命；男嬰經檢驗發現結果呈愷他命濃度734pg/mg、去甲基愷他命濃度22pg/mg、甲基安非他命濃度>5000pg/mg、安非他命濃度2954pg/mg等均呈毒品陽性反應，法院今年5月已判刑10月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

顏姓女子將2名女兒託付給同住2對男女朋友照顧，代價是提供安非他命，更與4人一起在房間吸毒，台南地院將李姓男子、蘇姓女子分別判刑9月、10月。聯合報系資料照
顏姓女子將2名女兒託付給同住2對男女朋友照顧，代價是提供安非他命，更與4人一起在房間吸毒，台南地院將李姓男子、蘇姓女子分別判刑9月、10月。聯合報系資料照

吸毒 台南 安非他命

延伸閱讀

北市警查獲毒駕溯源 藥頭落網竟想「再吸一口」

國立男大生「猥褻」13女鞋子還錄影發文 她求償30萬慰撫金法院駁回

黑幫設投資詐騙水房3個月洗錢2000萬 首腦北上公祭「穿金戴銀」落網

29人107次！新北板橋語言治療師診間猥褻幼童 起訴求20年重刑

相關新聞

竹聯幫內鬥？明仁會據點遭開槍 隔日弘仁會據點又被擲爆裂物

新北市接連發生幫派據點遭槍擊、投擲爆裂物案件。竹聯幫明仁會位於三峽地區的據點17日凌晨遭男子連開多槍，隔日晚間，弘仁會位於樹林區大安路的據點又遭21歲施姓男子投擲爆裂物，造成鐵門、天花板受損，所幸未造成人員傷亡。兩名犯嫌犯案後均自行前往派出所投案，警方初步研判案件涉及幫派恩怨，已由新北市刑警大隊組成專案小組，追查犯案動機、爆裂物來源及幕後指使者。

桃園平鎮警查獲70歲毒駕男 車上竟有改造手槍、衝鋒槍

桃園市平鎮警分局員警昨日巡邏發現一輛自小客車行車搖晃，轉彎沒打方向燈，上前攔查時70歲江男坦承施用毒品駕車，現場快篩也呈陽性反應；警方並在車內查獲改造手槍、改造衝鋒槍各1把及子彈，當場逮捕他，今日依槍礮等罪嫌移送桃園地檢署，並將追查槍枝來源。

台南5寶媽以毒換托育 與友集體吸毒害女嬰「毒濃度破萬」

台南市顏姓女子生育5名未成年子女後目前又懷孕待產，去年4月她竟在剛生下的男嬰旁吸毒，已判刑10月；她還將2名女兒託付給同住2對男女朋友照顧，代價是提供安非他命，更與4人分別一起在女童或女嬰旁吸毒，台南地院將李姓男子、蘇姓女子判刑9月、10月。可上訴。

北市警查獲毒駕溯源 藥頭落網竟想「再吸一口」

台北市警方月初在信義區市民大道上路檢時查獲婁姓男子吸毒騎乘機車，依毒品、公共危險等罪嫌送辦，經深入追查，鎖定上游涂姓男子，近日循線拘捕涂男，他落網時竟試圖持續吸食毒品依托咪酯煙彈，警方當場喝止逮人，依法送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。