台南5寶媽以毒換托育 與友集體吸毒害女嬰「毒濃度破萬」

台南市顏姓女子生育5名未成年子女後目前又懷孕待產，去年4月她竟在剛生下的男嬰旁吸毒，已判刑10月；她還將2名女兒託付給同住2對男女朋友照顧，代價是提供安非他命，更與4人分別一起在女童或女嬰旁吸毒，台南地院將李姓男子、蘇姓女子判刑9月、10月。可上訴。

判決書指出，顏姓女子分別在2021年10月、2023年2月生下黃姓女童與顏姓女嬰，顏母竟以毒品為代價，將大女兒交給同住在台南市北區開元路的李姓、洪姓男女朋友，小女兒交給同住的林姓、蘇姓男女朋友；李等4人會準備孩子的食物，但卻會在照顧過程吸毒。

李姓、洪姓情侶自2023年3月12日起至5月3日，無視年僅1歲5個月的黃姓女童就在身邊，各將甲基安非他命置放於玻璃球內燒烤，以吸食煙霧方式施用，導致女童間接吸食到煙霧；林姓、蘇姓男女朋友也在相同期間，在房內吸食甲基安非他命、海洛因及愷他命。

離譜的是，顏姓母親還會分別跑到兩對情侶房間一起吸毒，無視現場對嬰幼兒已成「毒氣室」；顏姓女嬰2023年3月才剛滿月就間接吸食煙霧，同年5月，林與蘇女將小女嬰帶到永康區復國一路，社工追蹤訪查女嬰下落，全案才曝光。

黃姓女童檢測發現體內甲基安非他命濃度達2919pg/mg、安非他命濃度達62pg/mg，醫院確診有混合性發展遲緩症狀；女嬰體內6-乙醯嗎啡濃度達172pg/mg、嗎啡濃度達72pg/mg、甲基安非他命濃度達3955pg/mg、安非他命濃度達130pg/mg、愷他命濃度達13269pg/mg、去甲基愷他命濃度達791pg/mg。

林姓男子在開庭時當庭認罪，法院今年4月已判刑10月，顏母、洪女另行審結；李姓男子及蘇姓女子之後也承認犯行，法院裁定改依簡式審判程序進行，認定其行為顯然已妨害2名被害人身心健全發育，應依法論科。

法院指出，海洛因、甲基安非他命及愷他命對身體危害極大，且以燒烤吸食煙霧方式施用，該煙霧可能在密閉空間內飄散而為他人所吸入，一般人均得知悉；黃姓女童、顏姓女嬰案發時均為未滿7歲兒童，對毒品耐受力、代謝能力均較成人為低。

法院認定，2名被告既受託照顧女嬰，竟不顧被害人年幼，身心發展均尚未健全，仍在同處一室時施用毒品；2名被害人長期暴露在毒品煙霧環境下，佐以檢出體內毒品濃度甚高，堪認吸入含有毒品煙霧非微。

法院審酌，2人所犯妨害幼童發育罪，應視為數個舉動接續施行，論以接續犯實質上一罪；考量犯後承認犯行及其智識程度、家庭經濟狀況等，李姓男子、蘇姓女子分別依犯妨害幼童發育罪判刑9月、10月。

另外，顏姓女子2025年4月生下男嬰，去年4月12日至同年6月12日就在兒子旁吸食安非他命、愷他命；男嬰經檢驗發現結果呈愷他命濃度734pg/mg、去甲基愷他命濃度22pg/mg、甲基安非他命濃度>5000pg/mg、安非他命濃度2954pg/mg等均呈毒品陽性反應，法院今年5月已判刑10月。

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