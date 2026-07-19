北市警查獲毒駕溯源 藥頭落網竟想「再吸一口」

「若不是你殺的，頂多是遺棄屍體罪」，老刑警一番勸說，歐陽榕鬆口說出了棄屍地點。他辯稱，盧姓女友人心臟病突發驟逝，他擔心盧家人追究才分屍丟棄。但法院認定他擄人勒贖而殺人，判死刑定讞。他坐監廿三年始終未伏法，今年初病逝獄中。

2026-07-19 00:05