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北市警查獲毒駕溯源 藥頭落網竟想「再吸一口」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市警方月初在信義區市民大道上路檢時查獲婁姓男子吸毒騎乘機車，依毒品、公共危險等罪嫌送辦，經深入追查，鎖定上游涂姓男子，近日循線拘捕涂男，他落網時竟試圖持續吸食毒品依托咪酯煙彈，警方當場喝止逮人，依法送辦。

警方調查，信義分局三張犁派出所員警7月初在市民大道一帶攔查機車騎士40歲婁姓男子，發現婁男神情慌張、眼神閃爍、不停冒冷汗，經唾液篩檢呈安非他命陽性反應，後續在其身上查獲安非他命及吸食器1組，詢後依公共危險罪、違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

員警分析過濾，鎖定婁男的毒品上游源頭、32歲涂姓男子身分，7月16日上午11時許循線前往涂男位於新北市板橋區的住處，趁涂男準備騎乘機車外出時上前逮人。

期間，涂男眼看員警現身，仍試圖繼續吸食毒品依托咪酯電子煙，旋即遭員警喝止並查扣，警方將涂男帶返偵詢後，依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

警方強調，打擊毒品犯罪絕非抓到施用者就結束，將一路追查，阻斷毒品源頭，降低毒駕發生風險。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市警方月初在信義區市民大道上路檢時查獲婁姓男子吸毒騎乘機車，依毒品、公共危險等罪嫌送辦。圖／警方提供
台北市警方月初在信義區市民大道上路檢時查獲婁姓男子吸毒騎乘機車，依毒品、公共危險等罪嫌送辦。圖／警方提供

涂男眼看員警現身，仍試圖繼續吸食毒品依托咪酯電子煙，旋即遭員警喝止並查扣。圖／警方提供
涂男眼看員警現身，仍試圖繼續吸食毒品依托咪酯電子煙，旋即遭員警喝止並查扣。圖／警方提供

毒駕 北市 信義區

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