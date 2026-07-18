陽交大教授殺連襟其宿舍貼滿錫箔紙 醫：無光環境恐加劇身心負循環

國立陽明交大電機工程系43歲林姓教授，周二下午在新竹市某樂器行持刀砍殺有連襟關係的48歲紀姓店長，紀男傷重不治。不過深入調查發現林男的員工宿舍屋內門窗、天花板竟然「貼滿了錫箔紙」，將陽光徹底阻絕，且砸屋堆積如山。精神科醫師分析，陽光是人類維持生物時鐘與調節情緒的重要媒介，選擇遮蔽光線是極端的物理隔絕，恐加劇生理與精神上的負循環。

警方在搜索林姓教授與妻子的陽交大教職員宿舍時，驚見屋內門窗、天花板竟然「貼滿了錫箔紙」，將陽光徹底阻絕，即使是白天也呈現一片漆黑、雜物堆積如山。

據了解，林妻王女的身體與精神狀況極差，不僅長年無法工作，生活起居也難以自理。雖然她患有眼疾與夜盲症，且警方查證她並未領有身心障礙手冊或重大傷病卡，但在與警方對答時明顯有異狀，需要旁人協助。這種將生活環境完全「物理封閉」的極端作法，究竟是為了配合妻子的眼疾，還是反映了林男長年累積的壓抑與精神異狀，仍有待檢警釐清。

精神科醫師楊聰財表示，妻子因長年患有眼疾與精神異狀，生活難以自理；而林教授也在近1、2年來性情大變，斷絕了與外界的一切聯繫，連智慧型手機都不使用，教學全靠遠端，最終在家族爭奪市值千萬的音樂教室產權壓力下，釀成了無法挽回的悲劇。

楊聰財說，從生理的角度來看，陽光是人類維持生物時鐘與調節情緒的重要媒介，褪黑激素與血清素的平衡，深深依賴著自然光的撫慰。長期生活在完全封閉、無光的環境中，人的神經系統會逐漸失去節律，進而引發嚴重的焦率、抑鬱與認知功能下降。林妻因為眼疾與身體機能衰退，選擇了遮蔽光線；但這種極端的物理隔絕，卻無意間加劇了生理與精神上的負循環。

楊聰財表示，從心理層面而言，這種「錫箔紙屋」是一座極致的防禦機制。當一個人面對來自家族的紛爭、照顧病妻的巨大壓力、以及內心無法排解的痛苦時，心理學上的「退化」與「孤立」便會悄然發生。

林教授選擇不用手機、拒絕溝通，其實是他內心高牆的延伸。當無法處理外在複雜且殘酷的世界時，往往會試圖縮小自己的世界，以為只要把門窗封死，那些煩惱與壓力就無法侵入。殊不知，被封閉在裡面的還有自己的希望與理智。

楊聰財說，這個案例揭示了現代社會中「高社經地位孤獨」的困境，知識份子或富裕家庭往往因為面子、尊嚴或社會期待，更容易將家族內部的痛苦隱藏起來。缺乏及時的社會支持系統，如社區關懷、精神醫療團隊、心理諮商或社工介入，讓這對夫妻在密閉空間裡孤立無援，最終導致社會功能完全斷裂，並以最極端的暴力型態爆發。

楊聰財提醒，生活難免有陰影，但陰影的存在，恰恰證明了光的存在。我們不需要逼自己永遠堅強，但請務必記得，在困頓時為心靈開一扇窗，讓陽光與溫暖能夠照進來。